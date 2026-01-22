Brex, fintech criada por brasileiros, é vendida por US$ 5,15 bilhões

- Foto: Brex/Divulgação

A Capital One, banco norte-americano, anunciou nesta quinta-feira, 22, a compra da Brex, fintech criada por brasileiros, pelo valor de US$ 5,15 bilhões (R$ 27,22 bilhões). A startup foi fundada nos EUA pelos brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi.

A Brex é uma plataforma de software que oferece soluções financieras e foi criada em 2017. A transação será feita com 50% em ações e 50% em dinheiro.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Henrique Dubugras e Pedro Francesch foram eleitos para a Forbes Under 30 em 2015, que é uma publicação anual da revista Forbes que reconhece jovens com menos de 30 anos considerados os mais inovadores, criativos e influentes em diversos setores.

No anúncio da compra, Richard Fairbank, Ceo da Capital One, afirmou que a compra ligada à visão de longo prazo da companhia. “Desde a nossa fundação, buscamos construir uma empresa de pagamentos na fronteira da revolução tecnológica”, afirmou o executivo.

“Eles inventaram a combinação integrada de cartões corporativos, software de gestão de gastos e banking em uma única plataforma. Poucas empresas conseguiram construir uma solução verticalmente integrada, do nível mais profundo da tecnologia até a experiência final do usuário”, coomplementou ele.