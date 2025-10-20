INSTABILIDADES
Bug no Pix? Usuários relatam dificuldades com operações
Mais cedo, a Amazon registrou um "apagão" que gerou instabilidade em serviços. Entretanto, não há confirmação sobre a ligação entre o caso
Por Redação
Usuários do Pix, sistema de transações instantâneas, relataram nesta segunda-feira, 20, instabilidades na plataforma. De acordo com o portal Downdetector, que detecta reclamações de usuários nas redes, havia cerca de 200 reclamações registradas até o início da tarde de hoje.
O Google registrou um salto nas pesquisas do termo "Pix" e de instituições financeiras como PicPay.
Procurado, o Banco Central afirmou que os sistemas administrados por ele estão funcionando normalmente. Além do sistema de pagamentos, bancos como Itaú, Nubank, Bradesco, Caixa Econômica e Mercado Pago também registraram queixas de usuários sobre problemas nas transações.
Mais cedo, a Amazon Web Services (AWS) — maior provedora de computação em nuvem do mundo — informou ter enfrentado uma falha global que causou instabilidade em diversos serviços on-line, mas afirmou que o problema já foi corrigido.
Entretanto não há confirmação se a falha na provedora afetou a plataforma de pagamento.
