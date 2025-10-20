Menu
INSTABILIDADES

Bug no Pix? Usuários relatam dificuldades com operações

Mais cedo, a Amazon registrou um "apagão" que gerou instabilidade em serviços. Entretanto, não há confirmação sobre a ligação entre o caso

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 14:49 h
Houve no dia 200 reclamações registradas
Houve no dia 200 reclamações registradas

Usuários do Pix, sistema de transações instantâneas, relataram nesta segunda-feira, 20, instabilidades na plataforma. De acordo com o portal Downdetector, que detecta reclamações de usuários nas redes, havia cerca de 200 reclamações registradas até o início da tarde de hoje.

O Google registrou um salto nas pesquisas do termo "Pix" e de instituições financeiras como PicPay.

Procurado, o Banco Central afirmou que os sistemas administrados por ele estão funcionando normalmente. Além do sistema de pagamentos, bancos como Itaú, Nubank, Bradesco, Caixa Econômica e Mercado Pago também registraram queixas de usuários sobre problemas nas transações.

Mais cedo, a Amazon Web Services (AWS) — maior provedora de computação em nuvem do mundo — informou ter enfrentado uma falha global que causou instabilidade em diversos serviços on-line, mas afirmou que o problema já foi corrigido.

Entretanto não há confirmação se a falha na provedora afetou a plataforma de pagamento.

AWS banco central Finanças pix transações

x