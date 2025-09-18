Burger King afunda em dívidas, pede falência e deixa país

Loja do Burger King - Foto: DIVULGAÇÃO

A rede de fast-food Burger King, um dos nomes mais conhecidos do setor, enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua história. A Consolidated Burger Holdings (CBH), uma das principais operadoras de franquias da marca nos Estados Unidos, entrou com pedido de recuperação judicial para tentar reorganizar suas finanças e salvar parte do negócio.

No auge de sua expansão, a CBH chegou a administrar 75 unidades da rede. Hoje, são 57 restaurantes, concentrados principalmente na Flórida e na Geórgia.

A queda acontece em meio a um cenário de dívidas que somam cerca de US$ 35 milhões, obrigando a empresa a recorrer ao Capítulo 11 da Lei de Falências norte-americana — um mecanismo que permite reestruturar obrigações financeiras enquanto busca alternativas para continuar operando.

Inflação, pandemia e novos hábitos: o peso da crise



Os últimos resultados financeiros da CBH escancaram o tamanho do problema: mesmo com uma receita anual próxima de US$ 70 milhões, a companhia fechou o ano com prejuízo líquido de pelo menos US$ 15 milhões.

Entre os principais fatores da crise estão a alta inflação, o aumento dos custos de energia e aluguel, além da queda na lucratividade do setor de fast-food. A recuperação pós-pandemia também trouxe novos desafios: mudanças nos hábitos de consumo, maior concorrência e uma preferência crescente por refeições mais baratas e saudáveis.

Impactos e riscos de fechamento



Do total de restaurantes administrados pela CBH, 53 funcionam de forma tradicional e outros 4 estão localizados dentro de lojas Walmart. Todos eles foram incluídos no processo de insolvência. A reestruturação pode levar ao fechamento definitivo de várias unidades e à perda de centenas de empregos nas comunidades locais.

Sobrevivência depende de adaptação



Com o pedido de recuperação judicial, a CBH tenta negociar com credores e reduzir dívidas, além de redesenhar suas operações para acompanhar a nova realidade do mercado.

A expectativa é que, com ajustes no modelo de negócio, maior aposta em inovação e atendimento e foco em conveniência, a empresa consiga se manter competitiva e evitar um colapso ainda maior.

O futuro do Burger King — assim como de outras grandes redes — depende da capacidade de adaptação às novas tendências. A busca por custo-benefício, opções mais saudáveis e integração tecnológica nas entregas já se mostra essencial para garantir sobrevivência no setor.