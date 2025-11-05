Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Carlos Falcão celebra sucesso do Summit Made in Bahia 2025 e fala sobre novos desafios

Summit de Negócios Made in Bahia 2025 bate recorde de público e impressiona no primeiro dia

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

05/11/2025 - 19:06 h
O presidente do Business Bahia, Carlos Falcão
O presidente do Business Bahia, Carlos Falcão -

O presidente do Business Bahia, Carlos Falcão, falou em entrevista ao Portal A TARDE sobre o sucesso do Summit de Negócios Made in Bahia 2025, que atingiu um recorde de 6.150 inscritos este ano.

Falcão expressou alegria com o resultado, mas também contou com o desafio de superar as expectativas para o próximo ano.

O evento que acontece nesta quarta, 5, e quinta-feira, 6, conta com várias inovações, incluindo a cozinha experimental, o lounge de vinhos, o café da Latitude e a Arena Invest, que atraíram um público diversificado no primeiro dia. O número de marcas presentes também aumentou para 105 e 70 stands.

O Summit em números

- 6.150 inscritos

- 105 marcas presentes

- 70 stands

- Inovações: cozinha experimental, lounge de vinhos, café da latitude e Arena Invest

Summit começa com destaque para crescimento econômico de Salvador
Turismo de negócios impulsiona desenvolvimento do setor na Bahia
“Salvador está pronta para atrair mais investimentos”, diz secretária Mila Paes

Desafios para 2025

Falcão destacou que o sucesso do Summit de Negócios Made in Bahia é um reflexo do crescimento econômico do potencial de negócios da Bahia, e que o evento continuará sendo um importante palco para a promoção da região.

- Superar as expectativas do público

- Manter a qualidade e a inovação do evento

- Aumentar a participação de marcas e empresas

O evento é uma oportunidade para empresas e empreendedores se conectarem e fazerem negócios. "A Bahia é uma região com grande potencial de crescimento econômico e desenvolvimento", completa Carlos Falcão.

O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 é realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, Lide Bahia e Zum Brazil, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, Banco do Nordeste e Governo Federal.

