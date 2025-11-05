ECONOMIA
Carlos Falcão celebra sucesso do Summit Made in Bahia 2025 e fala sobre novos desafios
Summit de Negócios Made in Bahia 2025 bate recorde de público e impressiona no primeiro dia
Por Jair Mendonça Jr
O presidente do Business Bahia, Carlos Falcão, falou em entrevista ao Portal A TARDE sobre o sucesso do Summit de Negócios Made in Bahia 2025, que atingiu um recorde de 6.150 inscritos este ano.
Falcão expressou alegria com o resultado, mas também contou com o desafio de superar as expectativas para o próximo ano.
O evento que acontece nesta quarta, 5, e quinta-feira, 6, conta com várias inovações, incluindo a cozinha experimental, o lounge de vinhos, o café da Latitude e a Arena Invest, que atraíram um público diversificado no primeiro dia. O número de marcas presentes também aumentou para 105 e 70 stands.
O Summit em números
- 6.150 inscritos
- 105 marcas presentes
- 70 stands
- Inovações: cozinha experimental, lounge de vinhos, café da latitude e Arena Invest
Desafios para 2025
Falcão destacou que o sucesso do Summit de Negócios Made in Bahia é um reflexo do crescimento econômico do potencial de negócios da Bahia, e que o evento continuará sendo um importante palco para a promoção da região.
- Superar as expectativas do público
- Manter a qualidade e a inovação do evento
- Aumentar a participação de marcas e empresas
O evento é uma oportunidade para empresas e empreendedores se conectarem e fazerem negócios. "A Bahia é uma região com grande potencial de crescimento econômico e desenvolvimento", completa Carlos Falcão.
O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 é realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, Lide Bahia e Zum Brazil, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, Banco do Nordeste e Governo Federal.
