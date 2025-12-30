MUDANÇA
Cartões bancários atuais desaparecerão em breve; saiba detalhes
Os cartões ganharão uma nova versão e sofrerão mudanças
Por Franciely Gomes
Os cartões bancários tradicionais estão com os dias contados. Os objetos, muito utilizados pelos brasileiros no dia a dia, sofrerão algumas mudanças estéticas nos próximos meses, a fim de dificultar a possibilidade de golpes.
Uma das primeiras mudanças foi a ausência dos números e letras em relevo, passando para uma estética mais lisa. Estes números também ganharão um novo formato e passarão a ser divididos de quatro em quatro, saindo da linha reta anterior.
Leia Também:
Essa experiência, que já está sendo testada em alguns países da Europa, permite que o usuário tenha uma leitura facilitada dos números, digitando-os em compras online de forma mais rápida e prática.
Apesar das mudanças, os cartões continuam em alta no Brasil. Segundo informações divulgadas pelo Banco Central, a modalidade segue sendo a segunda maior no país, perdendo apenas para o Pix e totalizando 24,9 bilhões de transações no primeiro semestre de 2025.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes