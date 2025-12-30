Menu
MUDANÇA

Cartões bancários atuais desaparecerão em breve; saiba detalhes

Os cartões ganharão uma nova versão e sofrerão mudanças

Por Franciely Gomes

30/12/2025 - 20:08 h
Os objetos são muito usados no Brasil -

Os cartões bancários tradicionais estão com os dias contados. Os objetos, muito utilizados pelos brasileiros no dia a dia, sofrerão algumas mudanças estéticas nos próximos meses, a fim de dificultar a possibilidade de golpes.

Uma das primeiras mudanças foi a ausência dos números e letras em relevo, passando para uma estética mais lisa. Estes números também ganharão um novo formato e passarão a ser divididos de quatro em quatro, saindo da linha reta anterior.

Essa experiência, que já está sendo testada em alguns países da Europa, permite que o usuário tenha uma leitura facilitada dos números, digitando-os em compras online de forma mais rápida e prática.

Apesar das mudanças, os cartões continuam em alta no Brasil. Segundo informações divulgadas pelo Banco Central, a modalidade segue sendo a segunda maior no país, perdendo apenas para o Pix e totalizando 24,9 bilhões de transações no primeiro semestre de 2025.

