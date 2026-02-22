Casa por R$ 15 mil? Governo muda regras e pode baratear imóveis no Brasil

Siga o A TARDE no Google

O Governo Federal anunciou mudanças no Minha Casa, Minha Vida que podem ampliar o acesso à moradia popular já em 2026. A proposta prevê atualização das faixas de renda e ajustes nos tetos dos imóveis — cenário que, na prática, pode permitir que famílias de baixa renda paguem valores próximos de R$ 15 mil após aplicação dos subsídios.

A medida deve ser oficializada pelo Ministério das Cidades e encaminhada ao Conselho Curador do FGTS, responsável por validar as novas regras.

Faixas de renda serão ampliadas

A reformulação busca corrigir distorções provocadas pelo aumento do salário mínimo e expandir o alcance do programa, considerado uma das principais políticas sociais do governo.

Pelas mudanças previstas:

Faixa 1: sobe de R$ 2.850 para cerca de R$ 3.200 de renda mensal;

sobe de R$ 2.850 para cerca de R$ 3.200 de renda mensal; Faixa 2: passa de R$ 4.700 para aproximadamente R$ 5.000;

passa de R$ 4.700 para aproximadamente R$ 5.000; Atualizações também atingem as demais categorias, incluindo a Faixa 4 , voltada à classe média.

Além disso, os limites máximos dos imóveis devem ter reajuste médio de 4%. Atualmente, o teto é de R$ 350 mil nas capitais e R$ 255 mil em parte dos municípios do interior.

Subsídios podem reduzir drasticamente o valor final



O impacto maior está nos descontos concedidos às famílias de menor renda, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. As taxas de juros seguem entre 4% e 10,5% ao ano, variando conforme a faixa e a localidade.

Os subsídios podem chegar a R$ 55 mil por família, com recursos do FGTS. Dependendo do valor do imóvel e do enquadramento na Faixa 1, o benefício pode cobrir grande parte do preço da unidade.

É justamente nesse cenário que surgem estimativas de imóveis cujo valor efetivamente pago ao longo do financiamento fique muito abaixo do preço de mercado — em alguns casos, próximo de R$ 15 mil após a aplicação dos subsídios.