ECONOMIA
Casa por R$ 15 mil? Governo muda regras e pode baratear imóveis no Brasil
Atualização nas faixas de renda e novos subsídios podem reduzir o valor final
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
O Governo Federal anunciou mudanças no Minha Casa, Minha Vida que podem ampliar o acesso à moradia popular já em 2026. A proposta prevê atualização das faixas de renda e ajustes nos tetos dos imóveis — cenário que, na prática, pode permitir que famílias de baixa renda paguem valores próximos de R$ 15 mil após aplicação dos subsídios.
A medida deve ser oficializada pelo Ministério das Cidades e encaminhada ao Conselho Curador do FGTS, responsável por validar as novas regras.
Faixas de renda serão ampliadas
A reformulação busca corrigir distorções provocadas pelo aumento do salário mínimo e expandir o alcance do programa, considerado uma das principais políticas sociais do governo.
Pelas mudanças previstas:
- Faixa 1: sobe de R$ 2.850 para cerca de R$ 3.200 de renda mensal;
- Faixa 2: passa de R$ 4.700 para aproximadamente R$ 5.000;
- Atualizações também atingem as demais categorias, incluindo a Faixa 4, voltada à classe média.
Além disso, os limites máximos dos imóveis devem ter reajuste médio de 4%. Atualmente, o teto é de R$ 350 mil nas capitais e R$ 255 mil em parte dos municípios do interior.
Leia Também:
Subsídios podem reduzir drasticamente o valor final
O impacto maior está nos descontos concedidos às famílias de menor renda, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. As taxas de juros seguem entre 4% e 10,5% ao ano, variando conforme a faixa e a localidade.
Os subsídios podem chegar a R$ 55 mil por família, com recursos do FGTS. Dependendo do valor do imóvel e do enquadramento na Faixa 1, o benefício pode cobrir grande parte do preço da unidade.
É justamente nesse cenário que surgem estimativas de imóveis cujo valor efetivamente pago ao longo do financiamento fique muito abaixo do preço de mercado — em alguns casos, próximo de R$ 15 mil após a aplicação dos subsídios.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes