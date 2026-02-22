Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Casa por R$ 15 mil? Governo muda regras e pode baratear imóveis no Brasil

Atualização nas faixas de renda e novos subsídios podem reduzir o valor final

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

22/02/2026 - 12:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Governo amplia limites do Minha Casa, Minha Vida
Governo amplia limites do Minha Casa, Minha Vida -

O Governo Federal anunciou mudanças no Minha Casa, Minha Vida que podem ampliar o acesso à moradia popular já em 2026. A proposta prevê atualização das faixas de renda e ajustes nos tetos dos imóveis — cenário que, na prática, pode permitir que famílias de baixa renda paguem valores próximos de R$ 15 mil após aplicação dos subsídios.

A medida deve ser oficializada pelo Ministério das Cidades e encaminhada ao Conselho Curador do FGTS, responsável por validar as novas regras.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Faixas de renda serão ampliadas

A reformulação busca corrigir distorções provocadas pelo aumento do salário mínimo e expandir o alcance do programa, considerado uma das principais políticas sociais do governo.

Pelas mudanças previstas:

  • Faixa 1: sobe de R$ 2.850 para cerca de R$ 3.200 de renda mensal;
  • Faixa 2: passa de R$ 4.700 para aproximadamente R$ 5.000;
  • Atualizações também atingem as demais categorias, incluindo a Faixa 4, voltada à classe média.

Além disso, os limites máximos dos imóveis devem ter reajuste médio de 4%. Atualmente, o teto é de R$ 350 mil nas capitais e R$ 255 mil em parte dos municípios do interior.

Leia Também:

Celular mais caro? Governo aumenta imposto de eletrônicos
Sem EUA e China: Brasil e Índia selam pacto bilionário por terras raras
Quina sorteia R$ 9 milhões nesta sexta; confira resultado
Imposto de Renda 2026: veja prazos e se você já é obrigado a declarar

Subsídios podem reduzir drasticamente o valor final

O impacto maior está nos descontos concedidos às famílias de menor renda, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. As taxas de juros seguem entre 4% e 10,5% ao ano, variando conforme a faixa e a localidade.

Os subsídios podem chegar a R$ 55 mil por família, com recursos do FGTS. Dependendo do valor do imóvel e do enquadramento na Faixa 1, o benefício pode cobrir grande parte do preço da unidade.

É justamente nesse cenário que surgem estimativas de imóveis cujo valor efetivamente pago ao longo do financiamento fique muito abaixo do preço de mercado — em alguns casos, próximo de R$ 15 mil após a aplicação dos subsídios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil economia Minha Casa Minha Vida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo amplia limites do Minha Casa, Minha Vida
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Governo amplia limites do Minha Casa, Minha Vida
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Governo amplia limites do Minha Casa, Minha Vida
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Governo amplia limites do Minha Casa, Minha Vida
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x