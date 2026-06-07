Cinema na praia e jantares exclusivos: as experiências mais procuradas no Dia dos Namorados

Com flores, chocolates e joias dividindo espaço com jantares especiais, hospedagens temáticas e experiências ao ar livre, o Dia dos Namorados tem revelado uma mudança importante no comportamento dos consumidores. Cada vez mais, os casais trocam presentes materiais por momentos compartilhados, transformando a data em uma oportunidade para criar memórias. A tendência tem aberto novas possibilidades de negócios e levado empreendedores de diferentes setores a investir em experiências capazes de despertar emoções e fortalecer vínculos.

A busca por presentes que proporcionem lembranças duradouras pode ser observada em iniciativas de segmentos variados. Em Salvador, hotéis, restaurantes, espaços de entretenimento e até fabricantes de sobremesas adaptaram seus produtos e serviços para atender a um consumidor que procura mais do que uma compra: deseja viver uma história.

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No Hotel Deville Prime Salvador, em Itapuã, a aposta para o Dia dos Namorados é uma experiência completa que combina hospedagem, gastronomia e ambientação romântica. O pacote inclui decoração especial com flores, chocolates, espumante, café da manhã e jantar exclusivo, além de uma parceria com a marca baiana Mendoá Chocolates.

Segundo o gerente geral do hotel, Álvaro Garcia, a mudança no perfil do consumidor tem sido percebida há alguns anos e ganhou força após a pandemia. “As pessoas hoje em dia estão cada vez mais procurando e valorizando experiências que deixem memórias inesquecíveis. Isso ficou ainda mais evidente depois da pandemia”, afirma.

Ele destaca que a expectativa dos hóspedes vai muito além da acomodação. “Quando conseguimos harmonizar ambiente, comida, música e todos os elementos sensoriais, o cliente sente que a experiência valeu a pena. Frequentemente recebemos hóspedes que retornam e compartilham histórias de casamentos, noivados e aniversários vividos aqui. São lembranças que permanecem.”

Outro exemplo vem do Blue Praia, que realizará uma edição especial do CineBlue para celebrar a data. O projeto transforma uma sessão de cinema em uma experiência à beira-mar, com camas, mantas, redes flutuantes, iluminação à luz de velas, música ao vivo e gastronomia. Neste ano, o público escolheu assistir à comédia romântica “Como Perder um Homem em 10 Dias”.

Para o sócio do empreendimento, Sérgio Morais, o sucesso da iniciativa está ligado ao desejo crescente das pessoas por conexões genuínas. “Vivemos na era da ultravelocidade. As pessoas estão buscando voltar a sentir, estar presentes e se conectar com quem está ao lado delas”, observa.

Criado há cerca de três anos, o cinema ao ar livre tornou-se uma das principais atrações do espaço. “O ambiente já é naturalmente romântico. As pessoas gostam da experiência de assistir a um filme olhando para o mar, sob os coqueiros e as estrelas”, diz.

Além de atrair público, o formato também gera repercussão nas redes sociais. Morais conta que uma publicação sobre a edição de Dia dos Namorados acabou estimulando uma interação espontânea entre seguidores. “As pessoas começaram a brincar que os solteiros não tinham vez, marcando amigos e fazendo convites. Virou uma espécie de Tinder dentro do Instagram”, relata, entre risos.

Para o consultor empresarial Haroldo Eiji Matsumoto, sócio-diretor da Prosphera Educação Corporativa, a valorização das experiências reflete uma transformação profunda no consumo. “Durante muito tempo, o presente ideal era um produto. Hoje, especialmente entre os mais jovens, o que as pessoas querem guardar não é um objeto, mas uma memória”, afirma.

Segundo ele, essa mudança cria oportunidades relevantes para empreendedores porque reduz a comparação direta de preços. “Quando você vende um jantar temático ou um dia de spa personalizado, o cliente está pagando por algo único. Isso diminui a guerra de preços e permite agregar mais valor à oferta.”

O especialista ressalta que o diferencial não está necessariamente em grandes investimentos, mas na capacidade de surpreender. “Experiência não é sinônimo de luxo. É sinônimo de intenção. Um bilhete personalizado, uma sobremesa com o nome do casal ou uma música escolhida previamente podem ser mais marcantes do que uma estrutura sofisticada”, explica.

A personalização, segundo Matsumoto, tornou-se um dos principais fatores de fidelização. “O cliente que vive uma experiência pensada para ele cria um vínculo emocional com a marca. Na próxima oportunidade, ele não compara apenas preços. Ele busca repetir aquela sensação.”

Embalagens e formatos

A tendência também beneficia pequenos negócios. É o caso da Divina’s Sobremesas, empresa baiana especializada em torta búlgara. Há 18 anos no mercado, a marca transforma seus produtos tradicionais em presentes temáticos para datas comemorativas.

“Não mudamos o produto, mas criamos embalagens especiais e formatos diferentes”, explica a proprietária Vanessa Magalhães. Para o Dia dos Namorados, as tortas ganham apresentações em formato de coração e embalagens exclusivas, agregando valor emocional à compra.

A estratégia gera resultados expressivos. De acordo com a empresária, as vendas chegam a crescer até 40% no período. “É uma das datas mais importantes do ano, ao lado da Páscoa, Dia das Mães e Natal”, afirma.

Para atender à demanda, o planejamento começa meses antes. Vanessa precisa antecipar a compra de embalagens, fitas e outros materiais junto a fornecedores de diferentes estados, além de organizar a produção e o armazenamento dos produtos. “Começamos a nos preparar dois ou três meses antes para evitar problemas de abastecimento.”

As redes sociais desempenham papel decisivo nesse cenário. Segundo Haroldo Matsumoto, experiências têm uma vantagem importante sobre produtos quando o assunto é marketing digital: elas despertam desejo por meio da emoção. “As redes sociais mostram como as pessoas vão se sentir, não apenas o que vão receber. Isso é muito poderoso”, afirma.

Para ele, criar momentos que mereçam ser fotografados e compartilhados tornou-se parte da estratégia comercial. “Quando um casal publica uma foto e conta como foi a experiência, essa recomendação tem mais força do que muitas campanhas publicitárias.”