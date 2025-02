Codeba registra maior volume de investimentos e cargas da história

Porto de Salvador foi o grande destaque do ano - Foto: Divulgação

A Autoridade Portuária da Bahia - Codeba registrou, em 2024, o maior volume de investimentos da sua história, tanto em valores absolutos quanto em percentuais. Foram executados 55,13% do orçamento anual, quase o dobro do maior percentual registrado anteriormente. Com o valor recorde de R$ 34 milhões realizados, a Companhia evidencia o compromisso da gestão com o aumento da eficiência administrativa e dos investimentos em infraestrutura portuária. Esses números colocam a Codeba em destaque nacional, frente aos portos federais.

Os portos administrados pela Codeba também alcançaram outro marco inédito no ano passado, registrando mais de 13,7 milhões de toneladas em cargas movimentadas. O volume representa um crescimento de cerca de 8% em relação a 2023, supera o recorde anterior, registrado em 2021, e consolida-se como o maior da história da Companhia.

O Porto de Salvador foi o grande destaque do ano, com um expressivo crescimento de 26,33% na movimentação de cargas, totalizando cerca de sete milhões de toneladas em 2024.

Este crescimento também proporcionou mais um feito inédito: a ocupação total da área alfandegada nos meses de novembro e dezembro, reflexo do aumento da demanda e da otimização dos fluxos operacionais e administrativos, com mudanças no modelo de gestão, reorganização interna, além de obras e intervenções realizadas no Porto de Salvador, consolidando a Bahia como um hub estratégico no setor e permitindo conexões diretas com a Ásia.

Todos esses dados foram apresentados nesta terça-feira, 28, ao Ministério dos Portos e Aeroportos (Mpor) pelo diretor-presidente da Codeba, Antonio Gobbo e pelo diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Leandro Gaudenzi, que, acompanhados do chefe de gabinete, Carlos Luciano, fizeram um balanço das principais conquistas da gestão em 2024 e apresentaram os projetos prioritários da Autoridade Portuária da Bahia para 2025, com destaque para a reativação da Hidrovia do São Francisco, que prevê já na sua primeira fase de operação um incremento de aproximadamente cinco milhões de toneladas/ano, gerando desenvolvimento em seu entorno e potencializando a logística de cargas nos portos da Baía de Todos-os-Santos.

“A tendência é que, com a finalização das obras no Porto de Salvador, que visam aumentar a capacidade logística, o início da dragagem no Porto de Ilhéus e o início, já no primeiro trimestre deste ano, das novas operações dos arrendatários no Porto de Aratu, os números de movimentação e operação continuem em crescimento, reforçando a importância estratégica dos portos baianos para o desenvolvimento econômico do país”, ressaltou o diretor-presidente Antonio Gobbo.