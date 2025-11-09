LEILÃO
Com descontos de 82%, Itaú leiloa mais de 200 imóveis em todo o Brasil
Há oportunidades de casa e apartamento na Bahia
Por Carla Melo
O banco Itaú está leiloando mais de 200 imóveis em 20 estados brasileiros em novembro com descontos que podem chegar a até 82%. Na plataforma Zuk, onde o leilão é feito, são mais de cem imóveis residenciais, comerciais e terrenos em diferentes regiões do país.
O leilão, previsto para ocorrer no próximo dia 18, tem lances iniciais que vão desde R$ 19 mil até imóveis a partir de R$ 800 mil.
Entre os principais descontos, está uma casa em Ubatã (BA), de 297,66m² de área construída, com lances a partir de R$ 107.588,25, cerca de 75% de desconto. Há outras oportunidades na Bahia.
O maior desconto é para uma casa de 230 m² em Quirinópolis, em Goiás, que tem lances a partir de R$ 63 mil. Outra propriedade de 122 m² no município de Barro Duro, no Piauí, tem desconto de 70%: o lance inicial é de R$ 70 mil.
As condições de pagamento variam conforme o lote. Alguns imóveis são vendidos à vista, sem desconto, e outros oferecem abatimento no momento da compra. Para participar, é necessário se cadastrar no Portal Zuk e consultar o edital.
