LEILÃO

Com descontos de 82%, Itaú leiloa mais de 200 imóveis em todo o Brasil

Há oportunidades de casa e apartamento na Bahia

Por Carla Melo

09/11/2025 - 14:27 h
Apartamento a ser leiloado em Salvador
Apartamento a ser leiloado em Salvador

O banco Itaú está leiloando mais de 200 imóveis em 20 estados brasileiros em novembro com descontos que podem chegar a até 82%. Na plataforma Zuk, onde o leilão é feito, são mais de cem imóveis residenciais, comerciais e terrenos em diferentes regiões do país.

O leilão, previsto para ocorrer no próximo dia 18, tem lances iniciais que vão desde R$ 19 mil até imóveis a partir de R$ 800 mil.

Entre os principais descontos, está uma casa em Ubatã (BA), de 297,66m² de área construída, com lances a partir de R$ 107.588,25, cerca de 75% de desconto. Há outras oportunidades na Bahia.

Quer ficar milionário? Mega-Sena acumula e paga R$ 67 milhões
Por que você não deve comprar de madrugada na Black Friday
Vale-refeição e alimentação terão 11 mudanças; veja o que está em jogo

O maior desconto é para uma casa de 230 m² em Quirinópolis, em Goiás, que tem lances a partir de R$ 63 mil. Outra propriedade de 122 m² no município de Barro Duro, no Piauí, tem desconto de 70%: o lance inicial é de R$ 70 mil.

As condições de pagamento variam conforme o lote. Alguns imóveis são vendidos à vista, sem desconto, e outros oferecem abatimento no momento da compra. Para participar, é necessário se cadastrar no Portal Zuk e consultar o edital.

