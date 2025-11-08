Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CUIDADO

Por que você não deve comprar de madrugada na Black Friday

A época é famosa pelas chuvas de ofertas e descontos mas também de tentativas de golpe

Carla Melo

Por Carla Melo

08/11/2025 - 15:40 h | Atualizada em 08/11/2025 - 16:11
Millenials são alvos principais de tentativas de fraude
Millenials são alvos principais de tentativas de fraude -

Que a Black Friday é o período em que a chuva de ofertas e descontos é mais intensa, todos os consumidores já sabem, assim como é sabido que as tentativas de fraudes também são volumosas nesta época do ano.

Durante a Black Friday de 2024 (entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro), os consumidores da Geração Y lideraram o volume de compras online, com mais de 2 milhões de transações, mas foram os Millenials alvos principais de tentativas de fraude, concentrando quase 30% dos ataques. Os dados são da Serasa Experian.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com o estudo, é na madrugada que os criminosos mais atacam com tentativas de fraudes. O dia 29 de novembro foi o mais atacado de toda a Black Friday 2024, repetindo o padrão de 2023, quando o pico ocorreu no dia 24.

Leia Também:

Vale-refeição e alimentação terão 11 mudanças; veja o que está em jogo
Usina Noronha Verde: R$ 350 milhões e meta de descarbonização total
Trump acusa JBS de manipular preços da carne nos Estados Unidos

As compras se concentraram entre 10h e 23h, com pico entre 13h e 14h, quando o fluxo ultrapassou 300 mil pedidos por hora. Mas é na madrugada, entre 0h e 2h, que os golpistas entram em ação: o volume cai para 65 mil compras por hora, mas a taxa de ataque dobrou, atingindo 2% às 3h da manhã — o dobro da média diária.

Consumo e exposição caminham juntos

O levantamento indica que os hábitos digitais de 2024 já antecipam as vulnerabilidades de 2025, um cenário em que o ritmo de consumo e o risco de exposição caminham juntos.

O estudo foi realizado a partir do monitoramento de 5,2 milhões de transações, que movimentaram R$ 3,5 bilhões em vendas no período. No total, 32,4 mil tentativas de golpe digital foram interceptadas, o que representa R$ 51,8 milhões em fraudes evitadas para empresas e consumidores.

Para o diretor da Serasa Experian, Rodrigo Sanchez, o comportamento mostra que os fraudadores agem com método e precisão, antecipando-se ao pico das promoções para explorar distrações e brechas. “Os criminosos seguem o movimento do consumidor, quando ele acelera, eles também. O segredo está em antecipar o risco, e não apenas reagir a ele”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

black friday 2024 comportamento do consumidor fraudes online Geração Y Millenials segurança digital

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Millenials são alvos principais de tentativas de fraude
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Millenials são alvos principais de tentativas de fraude
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Millenials são alvos principais de tentativas de fraude
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Millenials são alvos principais de tentativas de fraude
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x