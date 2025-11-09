PRÊMIO MILIONÁRIO
Quer ficar milionário? Mega-Sena acumula e paga R$ 67 milhões
O prêmio será sorteado ainda nesta semana
Por Franciely Gomes
A chance de ficar milionário está cada vez mais próxima para quem sonha. O prêmio da Mega-Sena acumulou após o sorteio deste sábado, 8, que não consagrou nenhum vencedor, e saltou de R$ 55 milhões para R$ 67 milhões.
O novo sorteio acontece na próxima terça-feira, 11, e as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada, ou através do site e aplicativo da Caixa Econômica Federal. O limite de horário é até uma hora antes do sorteio oficial.
As seis dezenas sorteadas foram: 10, 14, 15, 35, 44 e 56. 65 pessoas chegaram próximas à sequência premiada e receberam o montante de R$ 44 mil por acertarem cinco dos seis números. Já quase 5 mil ganharam R$ 952,43 por acertar quatro deles.
