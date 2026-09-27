Com fortuna de R$ 9 bilhões, empresário discreto domina setor no país

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R$ 8,8 bilhões. Essa é a fortuna estimada de um empresário que, apesar de estar entre os 40 brasileiros mais ricos, ainda é pouco conhecido pelo grande público. Aos 68 anos, Jaimes Almeida Junior ocupa a 39ª posição na lista de bilionários da Forbes de 2026, mas construiu seu patrimônio longe dos holofotes e concentrado em um negócio regional.

Natural de Santa Catarina, Jaimes é fundador da Almeida Junior, empresa que se tornou uma das principais forças do setor de shopping centers do estado. O empresário começou a carreira no mercado financeiro, com passagens pelo Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), Banco da Província e Sul Brasileiro Crédito Imobiliário.

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A experiência com financiamentos imobiliários ajudou a formar a estratégia que seria utilizada em seu próprio negócio. Em 1980, aos 22 anos, Jaimes fundou a Almeida Junior, em Blumenau, inicialmente voltada ao setor imobiliário.

A empresa entrou de forma mais forte no segmento de shopping centers na década de 1990. O primeiro empreendimento foi o Neumarkt Shopping, inaugurado em Blumenau em 1993. Nas décadas seguintes, o grupo ampliou sua atuação pelo estado e se consolidou como líder regional.

Fortuna de Jaimes

Em 2025, a Forbes estimava a fortuna de Jaimes em R$ 8,1 bilhões. Na lista de 2026, o patrimônio chegou a R$ 8,8 bilhões, uma alta de aproximadamente 8,6% em um ano.

O valor coloca o empresário na 39ª posição entre os brasileiros mais ricos, mas seu nome ainda é pouco conhecido fora do meio empresarial e de Santa Catarina.

A participação no próprio grupo ajuda a explicar o tamanho da fortuna. Dados de relações com investidores da Almeida Junior mostram que praticamente todo o capital da companhia é detido direta ou indiretamente por Jaimes.

Um bilionário longe dos holofotes

O contraste entre o patrimônio e a notoriedade é uma das características mais marcantes da trajetória de Jaimes Almeida Junior.

Enquanto alguns dos brasileiros mais ricos construíram empresas com marcas conhecidas nacionalmente e se tornaram figuras frequentes no noticiário, Jaimes concentrou seus negócios em um mercado específico e em uma região do país.

A estratégia de manter os investimentos concentrados em Santa Catarina também contribuiu para que o empresário construísse uma fortuna bilionária sem alcançar a mesma exposição nacional de outros grandes empresários brasileiros.

Para os próximos anos, a companhia prevê mais R$ 800 milhões em investimentos nas expansões de seus empreendimentos.