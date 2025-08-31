Comerciantes celebram vendas na Arena A TARDE: “Superou expectativas”

Companhia do Churrasco - Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Os comerciantes celebraram as vendas no Festival A TARDE FM, que marcou a inauguração da Arena A TARDE, novo espaço multiuso de Salvador, no sábado, 30, e neste domingo, 31. Localizada na sede do Grupo, no Caminho das Árvores, a Arena estreia como um novo ponto de encontro para música, cultura, arte e lazer, integrando tradição e inovação.

“A produção arrasou. O espaço está lindo. O evento ontem também foi bacana, as vendas também foram maravilhosas, nada a reclamar. Maravilhosa! A TARDE está de parabéns. A expectativa para hoje é a melhor possível. Ansioso para ver Edson Gomes e Rael. Vamos pra cima. Dá pra curtir, esse telão aqui na frente foi uma ideia maravilhosa para a gente. Está perfeito”, vibrou Fabrício Gabriel, da Casa do Pastel, em entrevista ao Grupo A TARDE.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Casa do Pastel | Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Para o pizzaiolo da Di Mari, Eliezer Mendes, tudo foi tudo “maravilhoso”. “Foi uma coisa que a gente não esperava, mas foi ótimo. E nós esperamos que hoje seja ainda melhor. É uma coisa bonita e que não teve problema nenhum. A nossa pizza é muito gostosa. Todo mundo gosta, todo mundo vem aqui comer a nossa pizza maravilhosa”, disse o profissional.

Di Mari | Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Laís de Oliveira, gerente da Companhia do Churrasco, também celebrou e afirmou que as expectativas estão a mil para o segundo dia do evento. “Ontem foi maravilhoso, assim como a gente espera que seja o dia de hoje, que seja maravilhoso. O espaço está incrível, as atrações maravilhosas, e as vendas também excelentes. Dá para curtir e trabalhar. Para hoje as expectativas são as melhores. Esperamos muito mais”, comemorou.

Atrações do Festival A TARDE FM

Entre as atrações confirmadas estão Margareth Menezes, Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.

30 de agosto (sábado):

Margareth Menezes

BaianaSystem

Sandra Sá

Thathi

31 de agosto (domingo):

Edson Gomes

Maria Gadú

Rael

Marcos Clement

FESTIVAL A TARDE FM

Produção Viramundo

Apoio: VITALMED

Apoio institucional: UNIFACS, Salvador Cidade da Música, UNESCO, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Prefeitura de Salvador

Patrocínio: Banco do Nordeste, TIM, Amstel, Neoenergia COELBA, Fazcultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia