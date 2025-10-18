Como se tornar piloto de avião comercial no Brasil? Saiba as alternativas

Diante da urgência, companhias aéreas estão adotando uma série de medidas para atrair e novos pilotos - Foto: Freepik

O desejo de pilotar uma aeronave nunca esteve tão alinhado com a necessidade atual do mercado. Se um dia o alto custo para ingressar em um curso de formação de piloto foi um obstáculo, incentivos do governo e de companhias aéreas tentam atrair profissionais para preencher uma lacuna que afeta o setor de aviação.

A parada obrigatória dos treinamentos durante a pandemia e a aposentadoria precoce de pilotos experientes resultou em um duplo desafio para as companhias: repor os que saíram e encontrar profissionais para atender ao aumento das viagens.

Programas de incentivo

Programas como o 'Asas para Todos' da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o 'Bolsa Piloto' são essenciais para atrair e formar uma nova safra de pilotos.

O "Asas para Todos", por exemplo, é uma iniciativa estratégica da Anac. O objetivo é promover a diversidade, a inclusão, a capacitação e a formação profissional no setor da aviação civil.

Já o "Bolsa Piloto" oferece apoio financeiro direto, permitindo que os alunos selecionados escolham a escola de aviação para sua formação prática.

O governo também tem um papel vital, com o lançamento de editais que oferecem bolsas completas para candidatos de baixa renda.

Esses programas cobrem todas as despesas, desde taxas de exames até horas de voo e cursos de inglês, eliminando barreiras financeiras e atraindo talentos que, de outra forma, não teriam condições de seguir a carreira.

Para se candidatar, basta ter mais de 18 anos e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Companhias aéreas tentam atrair talentos

Diante da urgência, companhias aéreas estão adotando uma série de medidas para atrair novos pilotos. Iniciativas como aumento no salário-base, benefícios e bônus são algumas medidas:

Aumento de salários e benefícios : aumentos nos salários-base e a oferta de bônus e outras vantagens são estratégias para tornar a carreira mais atrativa.

: aumentos nos salários-base e a oferta de bônus e outras vantagens são estratégias para tornar a carreira mais atrativa. Melhor condição de trabalho : empresas estão buscando oferecer horários de trabalho mais equilibrados e flexíveis.

: empresas estão buscando oferecer horários de trabalho mais equilibrados e flexíveis. Flexibilização de horário : algumas companhias estão contratando pilotos com menos horas de serviço, oferecendo grandes bônus e, em certos casos, dispensando requisitos específicos para agilizar o processo.

: algumas companhias estão contratando pilotos com menos horas de serviço, oferecendo grandes bônus e, em certos casos, dispensando requisitos específicos para agilizar o processo. Novas opções de formação : programas como o Proa Direta da Latam mostram que as empresas estão investindo em suas próprias iniciativas de formação para garantir um fluxo constante de novos profissionais.

A discussão sobre aumentar a idade de aposentadoria de pilotos, de 65 para 67 anos, também está em pauta como uma forma de reter a experiência do setor. A inteligência artificial, embora promissora para o futuro da aviação, ainda está longe de substituir a necessidade do piloto humano.

Com a demanda do mercado em alta, os programas de incentivo se tornam um elo fundamental na cadeia de formação. O sonho de voar agora não é apenas uma desejo pessoal, mas uma resposta necessária a um mercado em expansão