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ECONOMIA

Compras da Shein e Shopee ainda terão cobrança; entenda

Estados mantêm cobrança de ICMS sobre compras internacionais mesmo após decisão

Isabela Cardoso
Por
Produtos comprados em plataformas internacionais continuam sujeitos à tributação
Produtos comprados em plataformas internacionais continuam sujeitos à tributação -

Mesmo após o governo federal anunciar o fim da chamada “taxa das blusinhas”, consumidores brasileiros ainda continuarão pagando imposto sobre compras internacionais de pequeno valor em diversos estados do país.

Isso porque a revogação anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atinge apenas a tributação federal aplicada sobre encomendas de até US$ 50. O ICMS, imposto estadual que incide sobre circulação de mercadorias, segue sendo cobrado normalmente nas importações.

Na prática, produtos comprados em plataformas internacionais continuam sujeitos à tributação, embora em percentual menor do que o aplicado anteriormente.

Estados seguem cobrando até 20% de imposto

Atualmente, compras realizadas em empresas cadastradas no programa Remessa Conforme permanecem sujeitas ao ICMS estadual, cuja alíquota varia entre 17% e 20%, dependendo da unidade da federação.

Em abril deste ano, nove estados aumentaram a cobrança de 17% para 20%. Foram eles:

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  • Bahia
  • Acre
  • Alagoas
  • Ceará
  • Paraíba
  • Piauí
  • Rio Grande do Norte
  • Roraima
  • Sergipe

A decisão havia sido aprovada em dezembro de 2024 pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, mas começou a valer apenas quatro meses depois.

Na ocasião, o órgão afirmou que o aumento buscava promover uma tributação “mais justa” e proteger o mercado interno diante da concorrência internacional.

Governo revogou apenas tributo federal

A revogação da taxa federal foi anunciada nesta terça-feira, 12, pelo governo federal e publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

A medida entrou em vigor imediatamente e ocorre em meio ao desgaste político provocado pela cobrança sobre compras internacionais, especialmente em plataformas como Shopee, Shein e AliExpress.

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O imposto federal havia sido apelidado de “taxa das blusinhas” nas redes sociais devido ao impacto direto sobre produtos baratos comprados por consumidores brasileiros.

Pesquisa mostra rejeição à cobrança

Um levantamento da AtlasIntel apontou que 62% dos brasileiros consideravam a taxação um erro do governo federal. Outros 30% avaliaram a medida como acertada.

O debate em torno da cobrança ganhou força nos últimos meses e passou a ser tratado como um dos temas de maior desgaste popular para o governo federal na área econômica.

Mesmo com o fim da cobrança federal, consumidores ainda devem encontrar tributação nas compras internacionais devido à manutenção do ICMS estadual.

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Tags

economia governo federal taxa das blusinhas

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