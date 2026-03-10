BILIONÁRIOS
Conheça os 10 homens mais ricos do mundo e os valores de suas fortunas
A lista completa conta com mais de 3 mil empresários de todo o mundo
Por Franciely Gomes
A Forbes divulgou a lista de homem mais ricos do mundo em 2026. Com cerca de 3.428 empresários, de diversas áreas e países do mundo, o somatória de fortunas do ranking chega ao montante de US$ 20,1 trilhões.
Dono da rede social X e de outras empresas de tecnologia, o empresário Elon Musk continua dominando o topo da lista. Segundo dados coletados até o dia 1º de março, ele possui um patrimônio de US$ 839 bilhões.
O Top 10 ainda conta com nomes que atuam em grandes empresas, tais como Google, Amazon, Facebook e Zara, acumulando bilhões em suas contas bancárias.
Confira a lista dos 10 homens mais ricos:
- Elon Musk: US$ 839 bilhões (Tesla, SpaceX)
- Larry Page: US$ 257 bilhões (Google)
- Sergey Brin: US$ 237 bilhões (Google)
- Jeff Bezos: US$ 224 bilhões (Amazon)
- Mark Zuckerberg: US$ 222 bilhões (Facebook)
- Larry Ellison: US$ 190 bilhões (Oracle)
- Bernard Arnault & família: US$ 171 bilhões (LVMH)
- Jensen Huang: US$ 154 bilhões (Semicondutores)
- Warren Buffett: US$ 149 bilhões (Berkshire Hathaway)
- Amancio Ortega: US$ 148 bilhões (Zara)
