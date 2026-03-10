Conheça os 10 homens mais ricos do mundo e os valores de suas fortunas

Siga o A TARDE no Google

A lista conta com grandes nomes - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Forbes divulgou a lista de homem mais ricos do mundo em 2026. Com cerca de 3.428 empresários, de diversas áreas e países do mundo, o somatória de fortunas do ranking chega ao montante de US$ 20,1 trilhões.

Dono da rede social X e de outras empresas de tecnologia, o empresário Elon Musk continua dominando o topo da lista. Segundo dados coletados até o dia 1º de março, ele possui um patrimônio de US$ 839 bilhões.

O Top 10 ainda conta com nomes que atuam em grandes empresas, tais como Google, Amazon, Facebook e Zara, acumulando bilhões em suas contas bancárias.

Confira a lista dos 10 homens mais ricos: