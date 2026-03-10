Menu
BILIONÁRIOS

Conheça os 10 homens mais ricos do mundo e os valores de suas fortunas

A lista completa conta com mais de 3 mil empresários de todo o mundo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/03/2026 - 17:26 h

A lista conta com grandes nomes
A Forbes divulgou a lista de homem mais ricos do mundo em 2026. Com cerca de 3.428 empresários, de diversas áreas e países do mundo, o somatória de fortunas do ranking chega ao montante de US$ 20,1 trilhões.

Dono da rede social X e de outras empresas de tecnologia, o empresário Elon Musk continua dominando o topo da lista. Segundo dados coletados até o dia 1º de março, ele possui um patrimônio de US$ 839 bilhões.

O Top 10 ainda conta com nomes que atuam em grandes empresas, tais como Google, Amazon, Facebook e Zara, acumulando bilhões em suas contas bancárias.

Confira a lista dos 10 homens mais ricos:

  1. Elon Musk: US$ 839 bilhões (Tesla, SpaceX)
  2. Larry Page: US$ 257 bilhões (Google)
  3. Sergey Brin: US$ 237 bilhões (Google)
  4. Jeff Bezos: US$ 224 bilhões (Amazon)
  5. Mark Zuckerberg: US$ 222 bilhões (Facebook)
  6. Larry Ellison: US$ 190 bilhões (Oracle)
  7. Bernard Arnault & família: US$ 171 bilhões (LVMH)
  8. Jensen Huang: US$ 154 bilhões (Semicondutores)
  9. Warren Buffett: US$ 149 bilhões (Berkshire Hathaway)
  10. Amancio Ortega: US$ 148 bilhões (Zara)

