Contas de luz seguem mais caras em agosto; veja como economizar

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Pelo quarto mês consecutivo, a conta de luz seguirá com a bandeira tarifária amarela, o que significa que, em todo o Brasil, os consumidores pagarão um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o cenário reflete as condições menos favoráveis de geração de energia no país.

Nesta época, o clima fica predominantemente seco, o que causa a redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado.

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Diante desse cenário, a agência reforça a importância do uso consciente da energia elétrica e garante que pequenas mudanças de hábito podem contribuir para reduzir o consumo e ajudar no controle dos gastos com a conta de luz.

Saiba como economizar energia:

Use a geladeira com consciência

A geladeira é uma das maiores consumidoras de energia elétrica em uma casa, pois fica ligada o tempo todo. Desta forma, é necessário tomar alguns cuidados para reduzir o custo e relação a ela.

O recomendado é mantê-la em local ventilado e longe do fogão. Além disso, deve-se verificar sempre se a vedação das portas está funcionando de forma plena.

As prateleiras nunca devem ser forradas, nem com plásticos nem com vidro, pois o ato dificulta a passagem do ar e provoca aumento no consumo de energia. Além disso, é necessário sempre deixar espaço entre os alimentos para facilitar a circulação do ar.

Líquidos e alimentos não devem ser guardados na geladeiras ainda quentes, pois o motor vai ter trabalhar mais para resfriar o ambiente interno.

A porta da geladeira não deve ficar aberta desnecessariamente nem por muito tempo, pois isso faz com que o frio “escape” e exige mais trabalho do motor para baixar a temperatura interna novamente.

No inverno, o termostato deve ser regulado para que esfrie menos. Em caso de viagem ou ficar muito tempo fora de casa, é recomendado esvaziar a geladeira e desligá-la da tomada.

Também é necessário ter atenção na comprar do eletrodoméstico, prefirndo sempre os que têm o selo Procel, pois são os mais eficientes e consomem menos energia.

Economize energia ao lavar e passar a roupa

Na hora de usar a máquina de lavar roupa, economize água e energia lavando, de uma só vez, a quantidade máxima de roupa indicada pelo fabricante. Nesse momento, também é necessário colocar sempre a quantidade de sabão recomendada para não ter que fazer outro enxágüe, gastando mais energia elétrica, além de sabão e água.

A secadora também deve ser usada na capacidade máxima, evitando o desperdício de energia elétrica.

Ferro de passar deve ser usado apenas nos horários em que muitos outros aparelhos estejam ligados. Além disso, é recomendado esperar acumular uma quantidade razoável de roupa e passar tudo de uma vez só. Roupas delicadas, que precisam de menos calor devem ser passadas primeiro. No final, depois de desligar o ferro, dá para aproveitar o calor para passar algumas roupas leves.

Ilumine a casa sem desperdício

Lâmpadas incandescentes devem ser trocadas por lâmpadas fluorescentes, que poupam 80% da energia elétrica e duram mais. As lâmpadas incandescentes custam menos, mas são as mais ineficientes.

Paredes internas da casa não devem ser pintadas com cores escuras, pois elas exigem lâmpadas mais potentes. Durante o dia, evite acender lâmpadas, optando abrir as janelas e aproveitando ao máximo a luz do dia. Lembre-se sempre de apagar as luzes dos ambientes em que não há ninguém, pois esse é um gasto totalmente desnecessário.

Ao comprar lâmpadas, prefira as que têm o selo Procel, pois são mais eficientes e gastam menos energia.

Use o ar-condicionado com moderação

Os aparelhos de ar-condicionado são os maiores consumidores de energia elétrica em uma residência. Segundo cálculos do Procel, o ar-condicionado, durante o verão, é responsável por um terço do gasto de eletricidade doméstico.

Evite que o sol bata sobre o aparalho. Deixe as janelas e as portas do ambiente refrigerado fechadas e desligue o aparelho quando o ambiente estiver vazio. Feche janelas e cortinas do ambiente refrigerado, impedindo que o sol bata lá dentro, pois isso vai aumentar a temperatura interna e exigir mais trabalho do ar-condicionado.

Ao comprar um aparelho de ar-condicionado, prefira os que têm o selo Procel, pois são mais eficientes e gastam menos energia elétrica. Como o ar-condicionado gasta muito, usar um equipamento com o selo faz grande diferença na economia de energia.

Procure comprar um equipamento adequado para o ambiente em que será instalado, evitando o uso de um aparelho com muita potência (e que gasta mais energia) em um lugar pequeno.

Mantenha os filtros sempre limpos, pois a sujeira prejudica a circulação de ar e exige que o motor trabalhe mais, aumentando o gasto de energia. O local correto de instalação do aparelho é no alto da parede, e não próximo ao chão, pois o ar quente, que precisa ser resfriado, concentra-se no alto.

Evite usar aparelhos elétricos ou eletrônicos no horário de pico

Evite usar equipamentos eletrodomésticos, como máquinas de lavar e secar roupas, ferro e chuveiro, entre 18h e 21h. Este é o chamado horário de pico, no qual o consumo de energia elétrica é maior. Neste horário, a iluminação pública é acionada e as luzes das residências, acesas.

A geração de energia tem de ser dimensionada para o consumo máximo, que ocorre no horário de pico. Se todos reduzissem o uso de eletricidade nessas horas, equilibrando mais o consumo ao longo do dia, não seriam necessários tantos investimentos em geração e distribuição de energia.

Não ligue a televisão só para servir de companhia, nem adormeça com ela ligada. Programe para que se desligue.

Diminua o tempo do banho

O chuveiro elétrico é um dos equipamentos que mais consome energia em uma casa. Se cada pessoa reduzir a ducha diária de 12 para seis minutos, economizará energia suficiente para manter uma lâmpada acesa por 7 horas. Se 1 milhão de famílias fizerem o mesmo, a economia diária será equivalente à potência prevista da Usina Nuclear Angra III, ainda em construção.

Para gastar menos energia, deixe o chuveiro na posição “inverno” somente quando estiver frio. E como o chuveiro consome muita energia elétrica, procure não tomar banho entre 18 e 21 horas, pois esse é o horário de maior consumo. E feche a torneira ao se ensaboar ou usar shampoo. Assim, além de energia elétrica, você também economiza água.

Gaste menos combustível com o carro

Os automóveis são os grandes responsáveis pela poluição nas cidades, além de contribuírem com a emissão dos gases que causam o efeito estufa. Portanto, quanto menos gasolina se gastar, menos poluentes serão emitidos, amenizando o impacto do uso do automóvel tanto na saúde das pessoas quanto no ambiente.

Faça sempre a manutenção geral de seu carro e mantenha seu motor bem regulado. Motor desregulado consome mais combustível e polui muito mais o ar. Verifique também velas e filtros de ar e de óleo.

Andar com o ar condicionado ligado pode consumir até 5% a mais de combustível. Só o use se realmente necessário. Respeite a capacidade de carga máxima de seu veículo. Quanto maior a carga, maior o consumo e o desgaste geral.

Dirija sempre de modo suave. Evite grandes arrancadas, aceleradas ou freadas, que elevam o consumo de combustível. Em engarrafamentos intensos, onde você percebe que as paradas vão ser demoradas, desligue o motor.

Não “estique as marchas”. Mantenha seu motor sempre em baixa rotação. Mude-as sempre no tempo certo. Nas estradas, mantenha uma velocidade média entre 80 e 110 km/h. Velocidades variando ou muito altas consomem mais combustível.

Pneus com baixa calibração ou desalinhados implicam em um gasto muito maior de combustível. Pneus com pressão apenas uma libra abaixo do recomendado podem provocar um aumento de consumo de até 2%.

Deixe o carro na garagem um dia por semana

A cada quilômetro rodado, um automóvel lança no ar 430g de dióxido de carbono (CO2), um dos gases do efeito estufa. E mais 2g de monóxido de carbono (CO), gás que reduz a capacidade do sangue de transportar oxigênio. E 0,6g de óxidos de nitrogênio (NOX), que irrita olhos e nariz e pode provocar enfisema pulmonar.

Se você deixar de usar seu carro um dia por semana (considerando que seu percurso diário seja de 20 km), você deixará de emitir por ano cerca de 440kg de dióxido de carbono na atmosfera, o principal poluente causador do efeito estufa, além de uma série de elementos tóxicos.

A poluição do ar provoca a morte de 3 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, e os principais responsáveis são os automóveis. Essa poluição, principalmente nas grandes cidades, afeta principalmente os idosos e as crianças com até cinco anos de idade, causando problemas respiratórios, irritação dos olhos e do nariz.

Desligue luzes e computadores

Apague a luz da sala e desligue o monitor quando não o estiver usando. Programe as definições do seu computador para ele se desligar automaticamente após um tempo sem ser utilizado.

Desligue as luzes de sua sala, quando for se ausentar por muito tempo. Feche as portas quando ligar o ar condicionado e aproveite as condições naturais do ambiente de trabalho, abra as janelas e aprecie a natureza ao redor.

Desligue os equipamentos da tomada, ao invés de desligar apenas no comando. Os aparelhos em modo stand-by continuam consumindo energia.

Prefira equipamentos com selo Procel

Ao comprar lâmpadas ou eletrodomésticos, procure os que têm o selo Procel. O Procel foi criado em 1985 pelo governo federal. Somente entre 2000 e 2003, a economia de energia elétrica foi de 8,4 milhões de KWh. Essa economia evitou investimentos em geração, transmissão e distribuição de R$ 6 bilhões, dinheiro suficiente para construir aproximadamente 6.000 escolas com 2.000 vagas cada uma.

Além do selo Procel, você pode procurar pela etiqueta de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. A etiqueta, exibida em vários eletrodomésticos como geladeiras, freezers, chuveiros ou máquinas de lavar roupas, mostra qual o consumo de eletricidade daquele aparelho e seu grau de eficiência energética, que vai de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Entenda como funcionam as bandeiras

O sistema de Bandeiras Tarifárias permite que os consumidores acompanhem as condições de geração de energia no Brasil, bem como os custos associados ao seu fornecimento, mensalmente. O mecanismo funciona como um sinalizador que torna mais transparente o custo real da energia para a população.

Para tanto, as cores verde, amarela ou vermelha, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade.

Todos os consumidores cativos das distribuidoras são faturados pelo Sistema de Bandeiras Tarifárias, com exceção daqueles localizados em sistemas isolados.

O sistema, implantado em 2015, é uma forma diferente de apresentar um custo que já estava na conta de energia, mas que geralmente passava despercebido. Portanto, não foi implantado um novo custo, mas a cobrança passou a ser feita de maneira mais transparente.

Antes, as variações que ocorriam nos custos eram repassados até um ano depois, no reajuste tarifário seguinte.

Confira tabela de cores: