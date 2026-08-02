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ECONOMIA

Brasileiros têm quase R$ 32 milhões guardados em moedas de 1 centavo

O Banco Central acredita que cerca de 3,19 bilhões de moedas de R$ 0,01 ainda estão "em circulação"

Carla Melo
Por
Moedas de 1 centavo
Moedas de 1 centavo - Foto: Reprodução

Brasileiros têm quase R$ 32 milhões guardados em moedas de 1 centavo, foi o que estimou dados do Banco Central (BC). A instituição acredita que mais de 20 anos após a suspensão da produção, cerca de 3,19 bilhões de moedas de R$ 0,01 ainda estão "em circulação".

O número de moedas de 25 e 50 centavos em circulação representavam cerca de 3,88 bilhões de cada valor. Porém, a menor unidade do real praticamente não é mais usada pelos brasileiros, apesar de continuar com valor garantido pela autoridade monetária.

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As últimas moedas de 1 centavo foram emitidas em 2004. No ano seguinte, o Banco Central decidiu suspender a produção por dois motivos: mais de 3 bilhões de unidades já estavam em circulação e o custo de fabricação era desproporcional.

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Na época, gastavam-se R$ 86,53 para produzir 1 mil moedas — ou seja, mais de 8 centavos por unidade.

Pela mesma razão, a moeda americana de um centavo, a "penny", deixou de ser cunhada pela Casa da Moeda dos Estados Unidos no fim do ano passado. Em uma década, o custo de produção de 1 mil unidades saltou de US$ 1,42 para US$ 3,69.

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