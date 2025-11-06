ECONOMIA
Contra fake news: A TARDE defende jornalismo responsável no Summit Made in Bahia
Luiz Lasserre, do A TARDE, alerta para riscos da desinformação durante evento
Por Jair Mendonça Jr
Diretor de redação do Jornal A TARDE, o jornalista Luiz Lasserre foi um dos speakers do painel "A força e a importância da comunicação e as ações necessárias contra as “Fake News”, do Summit de Negócios Made in Bahia 2025 desta quinta-feira, 6.
Ao lado de outros profissionais da imprensa baiana - Paulo Itabaiana (Grupo Record), Ana Raquel (Rede Bahia), Diego Amorim (Rádio Novabrasil) e Leonardo César (gerente executivo da Eletromidia) -, o comunicador falou sobre a importância do combate às fake news em uma era na qual a informação é disseminada rapidamente e muitas vezes sem verificação.
Segundo Lasserre, "não existe imparcialidade absoluta no jornalismo, mas existem técnicas que podem ser utilizadas para se aproximar da imparcialidade". Ele enfatizou também que a verificação dos fatos é fundamental para garantir a credibilidade da informação. "A verificação é a base do jornalismo", reforçou.
Leia Também:
Para se aproximar da imparcialidade, Lasserre recomenda apresentar diferentes perspectivas sobre um mesmo tema, evitar a opinião pessoal e se concentrar nos fatos, utilizar fontes confiáveis e diversificadas e ser transparente sobre os métodos de apuração e redação.
"A apresentação de diferentes perspectivas sobre um mesmo tema é essencial para que o público possa formar sua própria opinião. É importante evitar a opinião pessoal e se concentrar nos fatos, utilizando fontes confiáveis e diversificadas".
No entanto, Lasserre reconheceu que o jornalismo enfrenta desafios importantes, como a disseminação de fake news e desinformação, a polarização política e social e a necessidade de se adaptar às novas tecnologias e plataformas de comunicação. Ele lembra que o jornalismo desempenha um papel fundamental na sociedade, informando e educando o público. "O jornalismo é essencial para a democracia", disse ele. "Sem jornalismo de qualidade, a democracia não funciona".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes