Contra fake news: A TARDE defende jornalismo responsável no Summit Made in Bahia

O jornalista Luiz Lasserre - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Diretor de redação do Jornal A TARDE, o jornalista Luiz Lasserre foi um dos speakers do painel "A força e a importância da comunicação e as ações necessárias contra as “Fake News”, do Summit de Negócios Made in Bahia 2025 desta quinta-feira, 6.

Ao lado de outros profissionais da imprensa baiana - Paulo Itabaiana (Grupo Record), Ana Raquel (Rede Bahia), Diego Amorim (Rádio Novabrasil) e Leonardo César (gerente executivo da Eletromidia) -, o comunicador falou sobre a importância do combate às fake news em uma era na qual a informação é disseminada rapidamente e muitas vezes sem verificação.

Segundo Lasserre, "não existe imparcialidade absoluta no jornalismo, mas existem técnicas que podem ser utilizadas para se aproximar da imparcialidade". Ele enfatizou também que a verificação dos fatos é fundamental para garantir a credibilidade da informação. "A verificação é a base do jornalismo", reforçou.

Para se aproximar da imparcialidade, Lasserre recomenda apresentar diferentes perspectivas sobre um mesmo tema, evitar a opinião pessoal e se concentrar nos fatos, utilizar fontes confiáveis e diversificadas e ser transparente sobre os métodos de apuração e redação.

"A apresentação de diferentes perspectivas sobre um mesmo tema é essencial para que o público possa formar sua própria opinião. É importante evitar a opinião pessoal e se concentrar nos fatos, utilizando fontes confiáveis e diversificadas".

No entanto, Lasserre reconheceu que o jornalismo enfrenta desafios importantes, como a disseminação de fake news e desinformação, a polarização política e social e a necessidade de se adaptar às novas tecnologias e plataformas de comunicação. Ele lembra que o jornalismo desempenha um papel fundamental na sociedade, informando e educando o público. "O jornalismo é essencial para a democracia", disse ele. "Sem jornalismo de qualidade, a democracia não funciona".