Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Contra fake news: A TARDE defende jornalismo responsável no Summit Made in Bahia

Luiz Lasserre, do A TARDE, alerta para riscos da desinformação durante evento

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

06/11/2025 - 17:15 h
O jornalista Luiz Lasserre
O jornalista Luiz Lasserre -

Diretor de redação do Jornal A TARDE, o jornalista Luiz Lasserre foi um dos speakers do painel "A força e a importância da comunicação e as ações necessárias contra as “Fake News”, do Summit de Negócios Made in Bahia 2025 desta quinta-feira, 6.

Ao lado de outros profissionais da imprensa baiana - Paulo Itabaiana (Grupo Record), Ana Raquel (Rede Bahia), Diego Amorim (Rádio Novabrasil) e Leonardo César (gerente executivo da Eletromidia) -, o comunicador falou sobre a importância do combate às fake news em uma era na qual a informação é disseminada rapidamente e muitas vezes sem verificação.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Lasserre, "não existe imparcialidade absoluta no jornalismo, mas existem técnicas que podem ser utilizadas para se aproximar da imparcialidade". Ele enfatizou também que a verificação dos fatos é fundamental para garantir a credibilidade da informação. "A verificação é a base do jornalismo", reforçou.

Leia Também:

Indústria, turismo e crédito marcam primeiro dia do Summit Made in Bahia
Carlos Falcão celebra sucesso do Summit Made in Bahia 2025 e fala sobre novos desafios
Quanto vou pagar? Veja como ficou nova tabela com proposta do Imposto de Renda

Para se aproximar da imparcialidade, Lasserre recomenda apresentar diferentes perspectivas sobre um mesmo tema, evitar a opinião pessoal e se concentrar nos fatos, utilizar fontes confiáveis e diversificadas e ser transparente sobre os métodos de apuração e redação.

"A apresentação de diferentes perspectivas sobre um mesmo tema é essencial para que o público possa formar sua própria opinião. É importante evitar a opinião pessoal e se concentrar nos fatos, utilizando fontes confiáveis e diversificadas".

No entanto, Lasserre reconheceu que o jornalismo enfrenta desafios importantes, como a disseminação de fake news e desinformação, a polarização política e social e a necessidade de se adaptar às novas tecnologias e plataformas de comunicação. Ele lembra que o jornalismo desempenha um papel fundamental na sociedade, informando e educando o público. "O jornalismo é essencial para a democracia", disse ele. "Sem jornalismo de qualidade, a democracia não funciona".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Summit de Negócios Made in Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O jornalista Luiz Lasserre
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

O jornalista Luiz Lasserre
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

O jornalista Luiz Lasserre
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

O jornalista Luiz Lasserre
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x