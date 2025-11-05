Indústria, turismo e crédito marcam primeiro dia do Summit Made in Bahia

Um dos painés do Summit de Negócios Made in Bahia desta quarta-feira, 5 - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O primeiro dia do Summit de Negócios Made in Bahia 2025, nesta quarta-feira, 5, foi marcado por debates sobre indústria, turismo, crédito e desenvolvimento econômico, reunindo lideranças empresariais e gestores públicos no Centro de Convenções de Salvador. O evento destacou as potencialidades da Bahia e abriu espaço para discutir inovação, investimentos e políticas de fomento ao crescimento do estado.

Com 105 marcas participantes e 70 estandes, o evento surpreendeu pela estrutura e pelas novidades que atraíram um público diversificado. Entre os espaços de destaque, estavam a Cozinha Experimental, o Lounge de Vinhos, o Café Latitude e a Arena Invest, que se tornaram pontos de encontro de empresários e investidores interessados em inovação e oportunidades de negócios.

Bruno Reis destaca ambiente favorável a investimentos

Responsável por abrir oficialmente o evento, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), ressaltou o papel de Salvador como protagonista no desenvolvimento econômico do estado e o esforço da gestão em criar um ambiente de negócios mais favorável.

“O Summit reúne todo o setor produtivo e empresarial da nossa cidade, do nosso estado e de diversos segmentos. É uma oportunidade de troca de experiências, de entender as tendências do mercado e de fazer uma análise da economia estadual e nacional, identificando dificuldades e oportunidades. O empresário, ao voltar para suas atividades depois desses dois dias, sairá com mais disposição, coragem e vontade de investir”, afirmou o gestor.

Ricardo Alban defende fortalecimento da indústria baiana

Com a palestra "A indústria baiana no cenário econômico do Brasil”, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, apresentou uma análise ampla sobre os desafios e potencialidades do setor industrial baiano.

Ao A TARDE, ele destacou a necessidade de fortalecer o empreendedorismo local, promover a união entre os diferentes segmentos produtivos e incentivar políticas públicas voltadas à expansão da indústria no estado.

“Nós precisamos plantar e semear e germinar o conceito da complementariedade, para que a gente possa ter essa percepção dos empresários baianos que eles ocupam os espaços, mas de forma conjunta. O exemplo que nós temos aqui é que hoje, na nossa Bahia, a tendência dos jovens mais preparados é buscar oportunidades fora. Temos que criar políticas públicas de garantia, de apoio ao desenvolvimento e crescimento das nossas empresas, para que a gente ocupe e aproveite as oportunidades que a Bahia tem... É preciso que nós despertemos em nossos empresários e empresárias baianas, o espírito de Antônio Armin de Moraes", completou.

Após a palestra, o dirigente foi homenageado por Carlos Falcão, presidente do Business Bahia, e por Carlos Henrique Bastos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para o fortalecimento do setor produtivo.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Turismo e economia criativa em pauta

O turismo de negócios e eventos foi o foco do painel “As forças e particularidades naturais que fazem da Bahia destaque no turismo nacional”, um dos principais debates do primeiro dia do Summit. Em entrevista exclusiva ao A TARDE, o presidente da Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, um dos speakers, revelou detalhes da construção do Carnaval 2026, que terá como tema central os 110 anos do samba.

Segundo Edington, a próxima edição da festa contará com direção artística de Larissa Luz e promete uma abertura especial com grandes nomes da música brasileira. Ele também anunciou o projeto “Carnaval Academy”, que oferecerá uma experiência imersiva e educacional sobre a festa.

“Nosso objetivo é transformar o Carnaval em um produto de exportação da cultura baiana”, afirmou Edington.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, também participou do painel. Ao A TARDE, ele destacou a relevância do turismo de eventos como vetor de crescimento e fortalecimento da cadeia produtiva do setor.

“A Bahia tem uma diversidade de segmentos que nós trabalhamos para incrementar o fluxo turístico. O turismo de eventos tem uma importância fundamental no estabelecimento desse fluxo, porque além de movimentar os equipamentos turísticos do estado, ele apresenta a Bahia como uma verdadeira vitrine para os outros segmentos que temos. Com isso, a gente movimenta ainda mais o turismo”, afirmou Bacelar.

Crédito e políticas públicas para o desenvolvimento

O segundo painel do dia reuniu representantes do Banco do Nordeste, SalvadorPAR, Deloitte e Business Bahia para discutir o papel do crédito e do mercado de capitais no crescimento do estado.

Em seguida, o debate sobre a atuação dos governos estadual e municipal como indutores do desenvolvimento teve participação de Angelo Almeida (SDE), Mila Paes (SEMDEC) e Ricardo Gois (Prefeitura de Lauro de Freitas).

Mila Paes revela incentivos que tornam Salvador polo empresarial | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Ao A TARDE, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, Mila Paes, destacou o Programa Renova Centro, voltado para atrair empresas ao Centro Histórico de Salvador.

“O Renova Centro oferece incentivos fiscais e tributários para empresas que se instalem no Centro Histórico. O programa inclui a devolução de até 50% do valor investido na reforma e requalificação de imóveis, além de isenção de IPTU por 10 anos e redução do ISS para 2%”, explicou.

Conexões e oportunidades de negócios

Encerrando o primeiro dia, empresários apresentaram cases de sucesso, como o Hot Park, a UVVA e o projeto 100% Você, mostrando exemplos de inovação e empreendedorismo na Bahia.

Para o presidente do Business Bahia, Carlos Falcão, o crescimento do evento reflete o momento de expansão e confiança do empresariado baiano.

“A Bahia é uma região com grande potencial de crescimento econômico e desenvolvimento. O Summit é um espaço de conexão, aprendizado e negócios, que reforça o protagonismo do estado no cenário nacional”, afirmou.

Grupo A TARDE: espaço interativo e jornalismo em foco

O Grupo A TARDE marca presença no Summit de Negócios como parceiro de mídia, trazendo, em tempo real, informações do evento através de um aquário interativo para entrevistas, o que reforça sua atuação multiplataforma, com jornal, rádio, portal, redes sociais e o canal A TARDE Play.

O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 segue até quinta-feira, 6, com painéis e debates de inovação, crédito, turismo, educação, infraestrutura e tecnologia. O evento é realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, Lide Bahia e Zum Brazil, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, Banco do Nordeste e Governo Federal.