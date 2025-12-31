Menu
CRISE

Correios recebem repasse de R$ 10 bilhões em meio à crise financeira

Recurso é oriundo de empréstimo firmado pela estatal com cinco bancos

Redação

Por Redação

31/12/2025 - 7:34 h
Imagem ilustrativa da imagem Correios recebem repasse de R$ 10 bilhões em meio à crise financeira
-

Os Correios receberam nesta quarta-feira, 31, R$ 10 bilhões dos R$ 12 bilhões previstos em um empréstimo firmado com cinco bancos para reforçar o caixa da estatal em meio à crise financeira. Os R$ 2 bilhões restantes devem ser liberados em janeiro.

O repasse ocorreu após a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicar, na terça-feira, o contrato de garantia firmado entre a União e o consórcio de bancos formado para conceder o crédito à empresa.

Com a liberação dos recursos, a estatal efetuou o pagamento do salário de dezembro de todos os funcionários, estimado em R$ 300 milhões.

Leia Também:

Plano dos Correios prevê 15 mil demissões e fechamento de agências
Crise dos Correios: funcionários rejeitam acordo salarial e avançam para greve
Correios precisam de R$ 10 bilhões para regularizar entregas

Contrato

A assinatura do contrato de empréstimo foi publicada no sábado, 27, no Diário Oficial da União (DOU), e envolve um consórcio formado pelos bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

O acordo tem validade até 2040 e conta com garantia da União, após autorização do Tesouro Nacional em 18 de dezembro. A medida dá respaldo à operação e reduz o risco para as instituições financeiras que concederam o crédito.

Inicialmente, os Correios pretendiam contratar um empréstimo de R$ 20 bilhões. A operação, no entanto, não foi autorizada pelo Tesouro Nacional em razão da taxa de juros considerada elevada.

Aumento de despesas em 2026

A previsão orçamentária dos Correios para 2026, publicada no Diário Oficial da União, indica aumento de 21% nas despesas correntes da empresa e redução de 26% nas receitas.

O documento integra o decreto com as estimativas orçamentárias das empresas estatais federais para 2026, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início da semana.

x