Crédito Trabalhador soma 35 milhões de simulações em três dias

Trabalhadores com carteira assinada poderão obter crédito consignado - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que, até as 11h deste domingo, 23, foram realizadas 35.931.008 simulações de empréstimo consignado Crédito do Trabalhador, para o setor privado, com o FGTS como garantia. Desse total, 3.137.412 propostas foram solicitadas e 17.644 contratos foram formalizados por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

O interesse por esse tipo de crédito tem crescido rapidamente. No entanto, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, recomendou cautela na contratação. Em nota divulgada no sábado, 22, ele orientou que os trabalhadores aguardassem 24 horas para receber todas as propostas das instituições financeiras habilitadas antes de tomar uma decisão.

“O trabalhador precisa ter cautela, calma para analisar a melhor proposta. A prestação mensal do empréstimo não poderá ultrapassar 35% do salário do trabalhador”, disse Marinho.