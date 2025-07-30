Dia dos Pais: vendas crescem em 2025 e movimentarão R$ 3 bi na Bahia

O setor que deve puxar o aumento neste ano será o de higiene & beleza - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Uma das muitas datas comemorativas que costuma movimentar setores como vestuário, eletrodoméstico, higiene e beleza, farmácias e perfumarias, o Dia dos Pais deve registrar uma queda nas vendas neste ano, mas ainda assim, o faturamento desse grupo deve alcançar quase R$ 3 bilhões no Estado.

De acordo com estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio), a data comemorativa terá alta de 2% - 6% menor do que o registrado em 2024, que foi de 10%.

Um dos maiores fatores para o tímido crescimento de vendas na data está ligado essencialmente às altas taxas de juros, que desde a última reunião do Comitê de Políticas Monetária (Copom), do Banco Central (BC), está fixada a 15% ao ano. A expectativa com o novo encontro é de que seja mantido o aperto monetário - o que reduz o consumo entre os brasileiros.

“Embora esse desempenho possa parecer modesto, é importante lembrar que, no ano passado, essas três atividades registraram crescimento de 10%. Ou seja, trata-se de uma base comparativa elevada. De todo modo, como a Fecomércio BA vem observando, o cenário de juros mais altos impõe dificuldades naturais para que as vendas avancem em um ritmo mais forte”, explica o consultor econômico da Fecomércio BA, Guilherme Dietze.

O que deve aumentar e o que deve diminuir

O setor que deve puxar o aumento neste ano será o de higiene & beleza, como os itens para cabelo (8,29%) e barba (6,95%). Em seguida, aparecem produtos variados, como relógio de pulso, com aumento médio de 6,85%, calça comprida masculina, com alta de 6,23%, e livro não didático, com incremento de 6,17%.

As lojas de vestuário e calçados, normalmente as mais procuradas no período do Dia dos Pais, devem registrar crescimento de 2% em relação ao ano anterior. Já o setor de farmácias e perfumarias apresenta uma estimativa de alta de 4%.

Por outro lado, o ramo de eletroeletrônicos deve apresentar recuo nas vendas, estimado em -2%. De acordo com a federação, isso ocorre especialmente por serem produtos de maior valor agregado, que, em sua maioria, dependem de crédito para a compra parcelada, seja por meio do cartão de crédito ou dos carnês. O custo mais elevado do crédito acaba desfavorecendo o desempenho deste segmento, o que deve ser a tendência para o segundo semestre.

Na direção oposta, os perfumes apresentam queda média de -3,13%, seguidos por sapato masculino (-1,84%) e sandália (-0,44%). Nota-se, portanto, que, mesmo no setor com maior expectativa de demanda — vestuário e calçados — há itens com aumento e outros com reduções de preço.

Apesar da inflação, mercado será aquecido

A entidade aponta ainda que apesar do aumento da inflação no Brasil, que em julho deste ano registrou alta de 0,33% e, 0,15% em Salvador, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a data por ser significativa, deve ser movimentado.

“O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes do calendário do varejo no segundo semestre, por estimular não apenas o consumo afetivo, mas também a movimentação de vários setores da economia”, ressalta Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Comércio BA – Fecomércio, Sesc e Senac.

A Fecomércio aponta ainda que, apesar da inflação geral mais moderada e de um mercado de trabalho ainda aquecido, é importante ressaltar a necessidade de pesquisa de preços mais ampla por parte do consumidor, a fim de encontrar um presente que caiba no orçamento e não comprometa o equilíbrio financeiro doméstico, até por conta das diferenças de comportamentos de preços em um ano

“Dessa forma, o mês de agosto promete ser movimentado, e o Dia dos Pais mantém sua relevância para o comércio, que deve, assim como em 2024, registrar aumento nas vendas”, disse a entidade em nota.