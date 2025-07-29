Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENERGIA ELÉTRICA

De novo! Conta de luz em agosto será mais cara com bandeira vermelha

É o terceiro mês consecutivo que a conta de luz está com adicional no consumo residencial

Por Redação

29/07/2025 - 15:24 h
Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh
Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh -

Os consumidores devem seguir moderados no mês de agosto após a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informar o acionamento da Bandeira Vermelha, no patamar 2, para o próximo mês. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a agência, a medida acontece num cenário de afluências abaixo da média em todo o país que reduz a geração por meio de hidrelétricas. “Esse quadro eleva os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas”

É o terceiro mês consecutivo que a conta de luz está na bandeira vermelha, quando a agência anunciou a bandeira de patamar 1 em junho deste ano. A energia elétrica residencial foi o grupo que mais puxou a inflação de junho, que chegou a alta de 0,42% em junho ante o mês de maio, que foi de 0,20%.

Leia Também:

Bahia perderá R$ 400 milhões em frutas com tarifaço; manga será a mais afetada
Petrobras anuncia queda de 14% no gás natural para o mês de agosto
INSS: 1,1 milhão de aposentados serão ressarcidos até 30 de julho

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a ANEEL reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, disse em nota.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bandeira vermelha conta de luz economia Energia Elétrica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh
Play

Amazon lança relatório e fala dos mais de 100 mil parceiros no Brasil

x