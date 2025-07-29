De novo! Conta de luz em agosto será mais cara com bandeira vermelha

Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh - Foto: Agência Brasil

Os consumidores devem seguir moderados no mês de agosto após a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informar o acionamento da Bandeira Vermelha, no patamar 2, para o próximo mês. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a agência, a medida acontece num cenário de afluências abaixo da média em todo o país que reduz a geração por meio de hidrelétricas. “Esse quadro eleva os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas”

É o terceiro mês consecutivo que a conta de luz está na bandeira vermelha, quando a agência anunciou a bandeira de patamar 1 em junho deste ano. A energia elétrica residencial foi o grupo que mais puxou a inflação de junho, que chegou a alta de 0,42% em junho ante o mês de maio, que foi de 0,20%.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a ANEEL reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, disse em nota.