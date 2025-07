Bandeira vermelha na conta de luz puxa inflação de junho em Salvador

A conta de energia foi um dos principais itens que puxaram a inflação - Foto: Agência Brasil

A conta de energia não baixou, e a inflação também não: foi o que mostrou a recente publicação Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Salvador, ao contrário do índice nacional, registrou um aumento de 0,42% em junho ante o mês de maio, que foi de 0,20% - 0,22 p.p.

A conta de energia foi um dos principais itens que puxaram a prévia da inflação - índice que aponta o aumento dos preços dos produtos no Brasil - em Salvador. Na capital baiana, a energia residencial foi responsável pela alta de 2,30% em junho. Um dos principais fatores para o aumento está atribuído a bandeira tarifária vermelha recentemente determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Bandeira vermelha

As contas de energia elétrica, portanto, tiveram cobrança adicional de R$ 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos) a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos. A medida foi adotada diante da queda no volume de chuvas e da diminuição da geração de energia por hidrelétricas, conforme projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Para compensar a baixa nas afluências, será necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo de produção mais elevado.

No mês de maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou o mês de maio com uma alta de 0,26%. O subgrupo de energia elétrica fechou o mês com alta de 2,77%. Em Salvador, a alta foi de 4,77 - 0,15 p.p a mais que a média nacional

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou alta de 0,26% em junho, 0,10 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em maio (0,36%). O IPCA-E, acumulado trimestral do IPCA-15, ficou em 1,05%, próximo à taxa de 1,04% registrada em igual período de 2024. Nos últimos doze meses, o IPCA-15 acumula alta de 5,27%, abaixo dos 5,40% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2024, o IPCA-15 foi de 0,39%.

Gasolina mais cara

O grupo de Transporte em Salvador em junho também registrou alta frente ao mês de maio, de 1,15%. Após ter queda de 11,99% em maio de 2025, os custos com passagens aéreas tiveram aumento de 3,35%. A gasolina, por sua vez, também puxa o aumento com 3,96% em junho.

No acumulado do ano, o custo da energia elétrica foi 4,20%, enquanto a de passagens aéreas foi de queda de 35,99%.

Tomate mais barato

Com a maior queda média de preços entre os grupos e mostrando sua primeira deflação depois de oito meses de altas seguidas, alimentação e bebidas (-0,08%) foi o principal responsável por segurar o aumento do IPCA-15 de junho, na RMS.

Itens como o tomate (-11,13%, maior queda média de preço entre todos produtos e serviços pesquisados para cálculo do IPCA-15), o arroz (-4,45%), a banana-prata (-4,67%) e o ovo de galinha (-4,17%) estiveram entre os que mais contribuíram para frear a alta do custo de vida, na primeira metade do mês.

Ainda assim, alimentos como as carnes em geral (1,64%), o café moído (3,58%), a manga (20,61%, maior aumento entre todos os produtos e serviços) e a cebola (9,05%) estão entre as mais fortes pressões inflacionárias na prévia de junho.