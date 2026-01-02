Dólar cai 1% e Real lidera ganhos globais na estreia de 2026

A moeda norte-americana foi desvalorizada - Foto: Ilustratativa | Freepik

Os primeiros dias de 2026 começaram com uma surpresa na economia mundial. O Real registrou um desempenho melhor que o dólar nesta sexta-feira, 2, sendo um dos melhores ganhos com relação a outras moedas mundiais.

Ao todo, o avanço da moeda brasileira foi de cerca de 1,19% contra a norte-americana, negociando a venda a R$ 5,4238. Essa mudança se dá devido a um pregão de baixa liquidez nos mercados, causado pelas festas de fim de ano.

Entretanto, investidores esperam uma mudança significativa na posição das moedas. Eles aguardam a lista com os dados econômicos de todas as análises da semana, que devem orientar a política monetária do Federal Reserve e os mercados globais.