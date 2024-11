Dólar e bitcoin disparam no Brasil após eleição de Trump; veja cotação

Mercados reagiram à vitória de Trump - Foto: Pexels

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA já surte efeitos no mercado financeiro. A conquista na corrida eleitoral, impulsionou operações conhecidas como “Trump Trade” - investimentos que apostavam no retorno do ex-presidente americano à Casa Branca.

O dólar registrou durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 6, seu maior valor frente a outras moedas desde 2020. O dólar aumentou frente ao euro, disparando 1,72% aos US$ 1,0475 por euro às 8h30 (5h30 em Brasília). às 10h30, o dólar chegou a R$ 6,08 no Brasil.

O bitcoin também bateu recorde e, pela primeira vez, foi negociado acima de US$ 75 mil. Trump já prometeu uma desregulamentação total do mercado de criptoativos.

Na Bolsa de Valores, as ações negociadas nas operações de pré mercado apontavam para uma valorização de 2,2% no índice S&P, um dos principais de referência nos EUA. A perspectiva de que Trump vá cortar impostos sobre os lucros corporativos impulsiona as ações.

Os mercados da Ásia e da Europa também reagiram à vitória de Donald Trump. Na China, o índice CSI300 caiu 0,5% e a Bolsa de Valores de Hong Kong, mais sensível às reações de investidores estrangeiros, recuou 2,3%.

Na Europa, as principais Bolsas de Valores operam em alta. A Bolsa de Londres subia 1,38%, a de Frankfurt, 1,13% e a de Paris, 1,73%, pouco antes das 8h.