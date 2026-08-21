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REESTRUTURAÇÃO

Dona da Gillette e Oral-B demite 7 mil e produtos são retirados

P&G demite 7 mil e retira produtos do mercado: o que muda nas marcas?

Jair Mendonça Jr
Por
Fachada da fábrica da P&G em Seropédica, RJ
Fachada da fábrica da P&G em Seropédica, RJ - Foto: Divulgação

A Procter & Gamble (P&G) executa um plano global de reestruturação industrial. O processo prevê o corte de 7 mil postos de trabalho e a descontinuação de linhas de produtos em mercados regionais selecionados até 2027.

Reestruturação e corte de pessoal

A companhia implementa a eliminação de 7 mil vagas em sua estrutura corporativa e administrativa global. A medida representa o enquadramento de custos operacionais e a simplificação de processos gerenciais.

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A diretoria direciona o foco para unidades de negócio consideradas estratégicas, enquanto mantém ativos industriais principais protegidos da redução de pessoal.

Fim de linhas e produtos regionais

A empresa retira categorias de mercadorias de prateleiras em países específicos da Ásia. O plano abrange a interrupção de fabricação de itens de marcas como Pampers, Whisper e versões de detergentes Tide e Ariel.

A multinacional também encerrou operações industriais próprias no Paquistão, migrando para o modelo de distribuição terceirizada. As decisões ocorrem em locais com baixa rentabilidade comercial.

Impacto nas marcas principais

A direção da corporação confirma a continuidade global de marcas consolidadas. Linhas como Gillette, Oral-B, Pantene e Head & Shoulders seguem ativas nos mercados principais.

A estratégia empresarial foca na alocação de capital em segmentos de maior retorno financeiro, contornando pressões de custos com matérias-primas e logística internacional.

Operações no Brasil

As unidades e a comercialização no Brasil mantêm o funcionamento normal. A empresa registra resultados financeiros positivos e não anuncia o encerramento de atividades produtivas ou a descontinuação de itens no mercado nacional.

Os consumidores locais continuam encontrando o portfólio completo nos pontos de venda.

Não é uma falência

Vale destacar que a P&G continua sendo uma empresa altamente lucrativa e operacionalmente robusta. Essas medidas fazem parte de um plano global de reestruturação anunciado anteriormente (iniciado em 2025 e com previsão de conclusão até 2027) para aumentar a produtividade, reduzir custos e simplificar a estrutura administrativa.

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demissões Procter & Gamble Gillette vai acabar

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