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ECONOMIA

Gigante dos pisos vende fábrica no Nordeste e prepara transição

Empresa catarinense concluiu venda da unidade de Marechal Deodoro e da marca Pointer

Iarla Queiroz
Por
Portobello conclui venda de fábrica
Portobello conclui venda de fábrica - Foto: Portobello/Reprodução

Uma das maiores empresas de Santa Catarina no setor de pisos e revestimentos cerâmicos, a Portobello concluiu a venda de sua fábrica em Marechal Deodoro, em Alagoas. A unidade, que integra a operação da marca Pointer, foi negociada com a Cerâmica Almeida, empresa do mesmo segmento com sede em São Paulo.

A conclusão do negócio foi confirmada pela companhia catarinense em fato relevante divulgado na segunda-feira, 17. A negociação inclui os ativos operacionais da fábrica e a marca Pointer, conhecida pela atuação em uma linha mais popular de revestimentos.

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O valor da transação não foi informado.

Cerâmica Almeida assume operação em setembro

Apesar de a venda já estar concluída, a mudança no comando da unidade ainda terá uma etapa de transição.

Segundo a Portobello, a transferência da gestão das operações da Pointer para a Cerâmica Almeida está prevista para o início de setembro, quando a empresa paulista passará a administrar a unidade de Marechal Deodoro.

Em comunicado conjunto, Pointer, Portobello Grupo e Grupo Almeida definiram a negociação como “um novo capítulo” para a marca. O texto também destaca a manutenção de valores compartilhados pelas companhias, entre eles ética e qualidade.

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Negociação foi aprovada pelo Cade

A operação passou pela análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que aprovou a transação no dia 10 de agosto.

O contrato de compra e venda foi assinado em 14 de agosto. De acordo com a Portobello, todas as condições necessárias para a conclusão do negócio, incluindo as aprovações societárias, foram cumpridas.

A possibilidade de venda da unidade já havia sido divulgada pela empresa no início de julho, quando as tratativas com a Cerâmica Almeida ainda estavam em andamento.

Venda acompanha nova estratégia da Portobello

A saída da unidade de Alagoas está relacionada ao atual direcionamento estratégico da Portobello.

A empresa afirma que mantém o foco nos pilares de varejo integrado e expansão internacional. Com a venda, a companhia também pretende utilizar os recursos obtidos na operação e o capital de giro que estava destinado à unidade para avançar na reorganização de sua estrutura de capital.

“Esse movimento está alinhado ao foco estratégico da companhia nos pilares de varejo integrado e expansão internacional. O valor da transação, somado à liberação do capital de giro alocado na unidade, contribuirá diretamente para a execução de uma das duas prioridades estratégicas da companhia para 2026: a otimização de sua estrutura de capital”, cita o documento divulgado ao mercado.

Fábrica foi inaugurada há 11 anos

A unidade de Marechal Deodoro entrou em operação em 2015, após um investimento anunciado pela Portobello de aproximadamente R$ 200 milhões.

O imóvel onde está instalada a fábrica, no entanto, não pertence diretamente à companhia. O espaço é de propriedade de um fundo de investimento imobiliário e atualmente é alugado pela Portobello.

Com a conclusão da negociação, os ativos operacionais da unidade e a marca Pointer passam para a Cerâmica Almeida. A mudança de gestão está prevista para a primeira quinzena de setembro.

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