Confira detalhes sobre condomínio no antigo Hotel Sol Bahia

Duas áreas que fazem parte da história de Salvador ganharão novos empreendimentos residenciais da MDNE (nova Moura Dubeux): o terreno do antigo Hotel Sol Bahia Atlântico, em Patamares, receberá o Mood Sol Bahia, enquanto parte do espaço onde funcionou a antiga Universidade Católica do Salvador (UCSal), na Federação, abrigará um empreendimento do Minha Casa, Minha Vida, em um novo projeto da incorporadora.

Os projetos tiveram novos detalhes apresentados durante evento de lançamento nesta quinta-feira, 20. No caso do Mood Sol Bahia, os valores dos apartamentos variam entre R$ 470 mil e R$ 700 mil. Já o condomínio que será construído no ex-campus da UCSal, batizado de Ún1ca Cardeal, deve custar até R$ 600 mil.

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Em entrevista ao portal A TARDE, o diretor da MDNE na Bahia, Fernando Amorim, afirmou que as negociações dos terrenos fazem parte de uma estratégia mais ampla da empresa: buscar áreas com potencial de ocupação em regiões valorizadas da capital. Em Salvador, a incorporadora realizou, recentemente, a aquisição das áreas do antigo Hotel Pestana, do Bahia Othon Palace e do prédio dos Correios, no bairro da Pituba.

“A gente procurou sempre oportunidades. Teve o Salvador Praia [Hotel], teve o Othon, teve o Pestana, o Sol Bahia. E a gente tem áreas nas quais os clientes desejam morar, porque são áreas boas, mas que às vezes não estavam sendo ocupadas, gerando ali um vazio urbano”, explicou.

Mood Sol Bahia

O Mood Sol Bahia será construído em uma área de mais de 15 mil m², no terreno onde funcionou o antigo Hotel Sol Bahia Atlântico. O projeto contará com três torres residenciais, com apartamentos de dois e três quartos, distribuídos em plantas de 53 m² e 65 m², respectivamente.

A localização, em uma área elevada de Patamares, é um dos principais diferenciais apontados pela empresa. A posição do terreno permitirá que os apartamentos tenham vista para o mar, além de contarem com uma ampla estrutura de lazer.

1 de 3 As três torres do Mood Sol | Foto: Divulgação | MDNE

2 de 3 Vista do Mood Sol | Foto: Divulgação | MDNE

3 de 3 Área de lazer do Mood Sol | Foto: Divulgação | MDNE

Para a incorporadora, a localização foi um dos fatores determinantes na definição do projeto.

“O hotel estava fechado, teve invasões e gerou um problema para o entorno, para a cidade, na questão da segurança. A gente conseguiu fazer uma negociação com o proprietário do terreno e vamos trazer um empreendimento da marca Mood,”, detalhou Amorim.

Fechado desde 2020

O Sol Bahia Atlântico encerrou suas atividades em 2020, no início da pandemia da Covid-19. Antes disso, o hotel de quatro estrelas era um dos empreendimentos mais conhecidos de Patamares, contando com 191 apartamentos, além de áreas destinadas a lazer e eventos.

O imóvel permaneceu fechado nos anos seguintes e passou por um período de negociações até a definição do novo projeto. Em 2025, a área chegou a ser ocupada por integrantes do Movimento Social de Luta por Moradia e Cidadania da Bahia (MSMC).

Antiga UCSal

Na Federação, parte da área onde funcionou a antiga UCSal receberá uma novidade da MDNE, o projeto Ún1ca. O empreendimento será o primeiro da marca em Salvador e terá como foco a construção de condomínios para o Minha Casa Minha Vida.

O Ún1ca Cardeal será implantado em um terreno de aproximadamente 10 mil m², na Rua Cardeal da Silva. O condomínio terá quatro torres residenciais, apartamentos de dois quartos e uma ampla área de lazer.

1 de 2 Projeção do projeto Ún1ca Cardeal | Foto: Divulgação | MDNE

2 de 2 Área de lazer do Ún1ca Cardeal | Foto: Divulgação | MDNE

A chegada da Ún1ca representa uma ampliação do mercado de atuação da empresa na cidade. Segundo Amorim, a marca foi criada justamente para atender a uma faixa de renda diferente daquela contemplada pelos projetos da Moura Dubeux e da Mood.

“A marca Ún1ca vem, basicamente, para atuar no segmento Minha Casa, Minha Vida. Então, são apartamentos de até R$ 600 mil. Ela vai atuar na faixa 3, que vai até R$ 400 mil, e na faixa 4, que chega a R$ 600 mil. Esse é o nosso foco”, pontuou.

A gente vai trazer o nosso DNA de projeto e de alto padrão para o primeiro Ún1ca, para o Minha Casa, Minha Vida, voltado para os clientes dessa faixa de renda, que é tão necessária Fernando Amorim - Diretor da MDNE na Bahia

Dois projetos ampliam atuação em Salvador

Com os novos lançamentos, a MDNE passa a atuar na capital baiana com três marcas: Moura Dubeux, Mood e Ún1ca. A estratégia inclui projetos voltados para diferentes perfis de consumidores e diversas regiões da cidade.

“Muitas vezes, quando aquele prédio agrega à história, a gente preserva. Como foi o caso do Pestana, ele volta. Ele preserva a cultura, preserva o projeto. Se o prédio não tem um valor histórico, a gente refaz do zero”, destacou Amorim ao A TARDE.