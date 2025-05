Dubai brasileira? País terá prédio residencial mais alto do mundo

Novo empreendimento da empresa FG - Foto: Divulgação | FG

O que antes era visto apenas nos países asiáticos, agora, os arranha-céus também poderão ser vistos no Brasil. Trata-se do Senna Tower, que deve ser instalado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina (SC).

O novo empreendimento, considerado uma inovação para o país, deve abrigar 18 mansões suspensas com áreas privativas de 420 m² a 563 m², com piscina e jardins, além de um elevador para carros.

Os preços dos apartamentos, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, variam conforme a metragem e o tipo de planta do imóvel. Os interessados nas residências devem desembolsar entre R$ 28 milhões a R$ 300 milhões.

O CEO da construtora FG Empreendimento, responsável pela construção do edifício, prevê um investimento inicial de R$ 3 bilhões na construção, que terá 157 andares e 228 apartamentos.

Ayrton Senna e o edifício

Apesar de ser desenvolvido pela FG, o novo edifício leva a assinatura da artista plástica Lalalli Senna, sobrinha do piloto de Fórmula 1, Ayrton. A mulher também é conselheira no instituto que recebe o nome do tio.

Para a arquitetura do prédio, segundo o jornal Folha de S.Paulo, foi feito uma narrativa baseada na "jornada do herói" e que carrega princípios amplamente divulgados por Ayrton em seus anos como piloto.

Conforme o periódico, a base, única parte que não é totalmente verticalizada, marca o encontro do propósito e início da jornada; no meio da torre, onde está a curva ascendente do edifício, a ideia é superar os desafios em busca dos ideais; o topo do prédio foi conceituado como o cumprimento da jornada e "transição para o eterno".