É a Bahia: estado bate recorde de turistas com domínio dos argentinos

É comum ouvir baianos falando: ‘Eu moro onde você passa as férias’. Esse ditado nunca foi tão necessário para explicar o recorde de turistas que o estado recebeu, até esta data, em 2025.

Segundo dados recém divulgados pela Embratur, Ministério do Turismo (MTur) e Polícia Federal (PF), a Bahia teve um aumento de 26% no número de visitantes nos últimos nove meses.

Acompanhando o desempenho do Brasil, que também bateu recordes no turismo internacional em 2025, a Bahia, de janeiro a setembro, recebeu 149.648 turistas, quantidade 58% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, que foi 94.703.

“O estado superou em nove meses o total de chegadas de todo o ano passado, provando que o mundo tem cada vez mais se rendido aos seus encantos. A diversidade brasileira nasce na Bahia, com cultura, música, gastronomia, sincretismo religioso, um patrimônio histórico riquíssimo e, claro, pelo nosso sol e praia”, comentou .Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Argentinos são a maioria

Ainda conforme a pesquisa, os argentinos encabeçam o ranking dos principais visitantes internacionais. De janeiro a setembro deste ano, foram 68.130 chegadas, 69,30% a mais que no mesmo período de 2024.

O empresário argentino Fernando Catalán Pellet, 72 anos, chegou à Bahia em 2015. Segundo ele conta, foi depois de passar férias em Salvador que ele decidiu morar e trabalhar na capital baiana.

“Quero destacar que a fantástica hospitalidade do povo baiano contribuiu na minha decisão de ficar por aqui”, destaca o argentino que é proprietário do Hostel Morro do Cristo, localizado na Barra.

Ele conta que, entre os hóspedes de fora do país que mais frequenta sua estabelecimento, os argentinos são a maioria.

“A alta temporada está começando agora. Ainda não posso fechar um balanço de 2025, mas os argentinos são os que mais se hospedam aqui”, disse Fernando Catalán.

Top 5 turistas na Bahia

As cindo principais nacionalidades que mais visitaram o estado da Bahia entre janeiro e setembro de 2025 foram:

Argentina : Com 68.130 chegadas, representando um aumento de 69,30%.

: Com 68.130 chegadas, representando um aumento de 69,30%. Portugal : Com 15.366 desembarques, um crescimento de 50,37%.

: Com 15.366 desembarques, um crescimento de 50,37%. Uruguai : Com 13.547 viajantes, um aumento de 23,96%.

: Com 13.547 viajantes, um aumento de 23,96%. França : Com 11.465 entradas, este país teve o maior aumento percentual, de 216%.

: Com 11.465 entradas, este país teve o maior aumento percentual, de 216%. Itália : Com 9.500 entradas, representando um crescimento de 48,93%

Vale destacar o crescimento de 216% no número turistas franceses que visitaram a Bahia neste período. Uma nova rota de voo Salvador-Paris, ofertada pela companhia aérea francesa Air France KLM, que comecou a operar no dia 28 de outubro de 2024 pode ter contribuindo para esse aumento significativo.

Recorde

O Brasil já recebeu mais de 7 milhões de turistas estrangeiros em um mesmo ano e setembro registrou o maior número de chegadas de turistas internacionais da série histórica para o mês: 570.934 visitantes.

Com esse resultado o acumulado dos nove meses de 2025 alcançou 7.099.237 turistas internacionais, volume 45% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado.

Comparado ao mesmo mês de 2024, setembro teve um crescimento de 28,2%. Com esse desempenho, o país ultrapassou, em apenas nove meses, o recorde anual anterior, de 2024, quando 6.773.619 visitantes estrangeiros vieram ao Brasil.

O desempenho até aqui também supera a meta anual estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027, que previa a chegada de 6,9 milhões de turistas internacionais em 2025. O objetivo foi superado em 2,9% ainda no nono mês do ano, estabelecendo um novo recorde histórico para o período.

“O Brasil hoje é respeitado e desejado por turistas de todas as nacionalidades. Esse número recorde se traduz na vida dos brasileiros através de emprego, renda e oportunidade em cada canto do país. É o pequeno empresário que amplia seu negócio, o artesão que vende mais, o guia que tem mais trabalho. O turismo está ajudando a movimentar a economia e a transformar vidas”, comemorou o presidente da Embratur.