TURISMO EM ALTA

É a Bahia: estado bate recorde de turistas com domínio dos argentinos

Bahia teve um aumento de 26% no número de visitantes nos últimos nove meses

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

23/10/2025 - 13:26 h
Morro de São Paulo, no Baixo Sul, é destino disputado na Bahia
Morro de São Paulo, no Baixo Sul, é destino disputado na Bahia -

É comum ouvir baianos falando: ‘Eu moro onde você passa as férias’. Esse ditado nunca foi tão necessário para explicar o recorde de turistas que o estado recebeu, até esta data, em 2025.

Segundo dados recém divulgados pela Embratur, Ministério do Turismo (MTur) e Polícia Federal (PF), a Bahia teve um aumento de 26% no número de visitantes nos últimos nove meses.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Vista da Baía de Todos os Santos
Vista da Baía de Todos os Santos | Foto: Reprodução internet

Acompanhando o desempenho do Brasil, que também bateu recordes no turismo internacional em 2025, a Bahia, de janeiro a setembro, recebeu 149.648 turistas, quantidade 58% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, que foi 94.703.

Parque Nacional da Chapada Diamantina
Parque Nacional da Chapada Diamantina | Foto: Reprodução internet

“O estado superou em nove meses o total de chegadas de todo o ano passado, provando que o mundo tem cada vez mais se rendido aos seus encantos. A diversidade brasileira nasce na Bahia, com cultura, música, gastronomia, sincretismo religioso, um patrimônio histórico riquíssimo e, claro, pelo nosso sol e praia”, comentou .Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Argentinos são a maioria

Ainda conforme a pesquisa, os argentinos encabeçam o ranking dos principais visitantes internacionais. De janeiro a setembro deste ano, foram 68.130 chegadas, 69,30% a mais que no mesmo período de 2024.

Argentino Fernando Catalán que há 10 anos mora em Salvador
Argentino Fernando Catalán que há 10 anos mora em Salvador | Foto: Acervo pessoal

O empresário argentino Fernando Catalán Pellet, 72 anos, chegou à Bahia em 2015. Segundo ele conta, foi depois de passar férias em Salvador que ele decidiu morar e trabalhar na capital baiana.

“Quero destacar que a fantástica hospitalidade do povo baiano contribuiu na minha decisão de ficar por aqui”, destaca o argentino que é proprietário do Hostel Morro do Cristo, localizado na Barra.

Ele conta que, entre os hóspedes de fora do país que mais frequenta sua estabelecimento, os argentinos são a maioria.

“A alta temporada está começando agora. Ainda não posso fechar um balanço de 2025, mas os argentinos são os que mais se hospedam aqui”, disse Fernando Catalán.

Top 5 turistas na Bahia

As cindo principais nacionalidades que mais visitaram o estado da Bahia entre janeiro e setembro de 2025 foram:

  • Argentina: Com 68.130 chegadas, representando um aumento de 69,30%.
  • Portugal: Com 15.366 desembarques, um crescimento de 50,37%.
  • Uruguai: Com 13.547 viajantes, um aumento de 23,96%.
  • França: Com 11.465 entradas, este país teve o maior aumento percentual, de 216%.
  • Itália: Com 9.500 entradas, representando um crescimento de 48,93%

Vale destacar o crescimento de 216% no número turistas franceses que visitaram a Bahia neste período. Uma nova rota de voo Salvador-Paris, ofertada pela companhia aérea francesa Air France KLM, que comecou a operar no dia 28 de outubro de 2024 pode ter contribuindo para esse aumento significativo.

  • Recorde

    O Brasil já recebeu mais de 7 milhões de turistas estrangeiros em um mesmo ano e setembro registrou o maior número de chegadas de turistas internacionais da série histórica para o mês: 570.934 visitantes.

    Com esse resultado o acumulado dos nove meses de 2025 alcançou 7.099.237 turistas internacionais, volume 45% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado.

    Comparado ao mesmo mês de 2024, setembro teve um crescimento de 28,2%. Com esse desempenho, o país ultrapassou, em apenas nove meses, o recorde anual anterior, de 2024, quando 6.773.619 visitantes estrangeiros vieram ao Brasil.

    O desempenho até aqui também supera a meta anual estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027, que previa a chegada de 6,9 milhões de turistas internacionais em 2025. O objetivo foi superado em 2,9% ainda no nono mês do ano, estabelecendo um novo recorde histórico para o período.

    “O Brasil hoje é respeitado e desejado por turistas de todas as nacionalidades. Esse número recorde se traduz na vida dos brasileiros através de emprego, renda e oportunidade em cada canto do país. É o pequeno empresário que amplia seu negócio, o artesão que vende mais, o guia que tem mais trabalho. O turismo está ajudando a movimentar a economia e a transformar vidas”, comemorou o presidente da Embratur.

    x