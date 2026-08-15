Estudantes podem receber R$ 200 a partir do dia 24; saiba como

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O governo federal já definiu quando os estudantes da rede pública de ensino vão receber uma nova parcela do programa Pé-de-Meia. Entre os dias 24 e 31 de agosto, o Ministério da Educação (MEC) fará o pagamento de R$ 200 referente ao Incentivo-Frequência.

O dinheiro será depositado de maneira escalonada, de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário. Os valores serão disponibilizados em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

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A parcela é destinada aos estudantes do Ensino Médio regular e corresponde à frequência registrada nos meses de maio e junho de 2026.

Veja quando os R$ 200 serão pagos

O calendário de agosto foi dividido em seis grupos. Os primeiros beneficiários contemplados serão os nascidos em janeiro e fevereiro, enquanto os nascidos em novembro e dezembro ficam para o último dia de pagamento.

Confira as datas:

Janeiro e fevereiro: 24 de agosto de 2026

24 de agosto de 2026 Março e abril: 25 de agosto de 2026

25 de agosto de 2026 Maio e junho: 26 de agosto de 2026

26 de agosto de 2026 Julho e agosto: 27 de agosto de 2026

27 de agosto de 2026 Setembro e outubro: 28 de agosto de 2026

28 de agosto de 2026 Novembro e dezembro: 31 de agosto de 2026

O cronograma foi definido pelo MEC e detalhado pela Caixa. Após os depósitos de agosto, os próximos pagamentos do programa estão previstos para acontecer entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027.

Estudante precisa ter 80% de frequência



Para garantir o recebimento dos R$ 200 do Incentivo-Frequência, o estudante precisa ter alcançado pelo menos 80% de presença nas aulas durante o período considerado no pagamento.

As informações de frequência são repassadas pelas redes públicas de ensino ao MEC. Por esse motivo, caso existam atrasos ou divergências nos registros, o benefício pode não aparecer na primeira data prevista para o grupo.

Se o aluno tiver cumprido a frequência mínima, mas encontrar algum problema nas informações, a família pode procurar a escola para conferir e corrigir os dados. A situação do benefício também pode ser acompanhada pelo portal oficial do Pé-de-Meia.

Já nos casos em que a frequência fique abaixo dos 80%, a parcela pode ser retida. O bloqueio, no entanto, não representa necessariamente a perda definitiva do valor. Se o estudante voltar a atingir o percentual mínimo exigido, parcelas que ficaram bloqueadas podem ser liberadas.

Quem pode receber o Pé-de-Meia em 2026?

O programa atende estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública que estejam dentro dos critérios definidos pelo governo federal.

Entre as exigências estão:

ter entre 14 e 24 anos no Ensino Médio regular;

no Ensino Médio regular; ter entre 19 e 24 anos para estudantes da EJA;

para estudantes da EJA; possuir CPF regular;

fazer parte de família inscrita no CadÚnico;

ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo;

manter frequência escolar mínima de 80% ao mês.

Não é necessário fazer uma inscrição específica para participar do Pé-de-Meia. A seleção dos estudantes é realizada pelo MEC com base nas informações encaminhadas pelas redes de ensino e nos dados do CadÚnico.

Quanto é possível receber pelo programa?

Para os estudantes do Ensino Médio regular, o pagamento previsto para agosto corresponde à quarta parcela do Incentivo-Frequência de 2026.

No calendário operacional da Caixa, porém, o crédito aparece como o quinto pagamento do ano porque também é contabilizado o Incentivo-Matrícula, que foi pago em março.

Para alunos da EJA, o programa estabelece um pagamento de R$ 200 referente à matrícula, além de parcelas de R$ 225 vinculadas à frequência escolar.

Ao longo de todo o Ensino Médio, considerando os diferentes incentivos e o adicional de R$ 200 pela participação no Enem, o estudante pode acumular até R$ 9,2 mil.

A última parcela mensal prevista para o ciclo deve ser paga entre 25 de janeiro e 1º de fevereiro de 2027. Já os valores relacionados à aprovação ou conclusão do Ensino Médio e à participação no Enem 2026 estão programados para serem depositados entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027.