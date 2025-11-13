Menu
ECONOMIA

Falindo? Grande varejista anuncia fechamento em massa de suas lojas

Rede tem grande queda nos lucros neste ano

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/11/2025 - 17:51 h
Americanas vê lucros despencarem
No período de janeiro a setembro do ano de 2025, mais de 112 unidades da Americanas encerraram suas operações, dessas sendo 51 do modelo convencional e 61 express, marcando uma redução de 6,4% na área de vendas.

Além disso, no terceiro trimestre deste ano, a varejista fechou 55 unidades no Brasil todo, sendo 33 unidades convencionais e 22 express. "Seguimos otimizando nosso portfólio de lojas, com foco na busca por maior eficiência operacional, maior venda por metro quadrado e eficiência no custo de ocupação", afirma a varejista.

Outra estratégia tomada pela rede de lojas é a diminuição das lojas com espaços ociosos visando aumentar a eficiência de custos sem impactar as vendas.

Lucros caindo

Com isso, o lucro líquido da rede Americanas desabou 96,4% entre julho e setembro, para R$ 367 milhões. Além disso o GMV (volume bruto de mercadoria) digital somou R$ 167 milhões, uma queda de 74,6% em relação ao mesmo período de 2024. enquanto o GMV físico manteve uma estabilidade de R$ 3,4 bilhões.

De acordo com a companhia, a retração do GMV total mostra uma forte redução do marketplace. Com isso, a Americanas confirma que, nessa estratégia, o "objetivo é resolver a vida do cliente a partir do que ele já conhece dentro da loja, com a experiência de compra e retirada na loja, podendo retirar suas compras em poucas horas".

Lojas Americanas
Lojas Americanas | Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Nova fase

Para a Americanas, este terceiro semestre representa uma nova fase, saindo da parte de reestruturação e focando na atividade de varejo. "Após mais de dois anos de reestruturação e revisão de planos, estratégias e sortimentos, e ainda em um ambiente macroeconômico bastante complexo, ampliamos nossas parcerias estratégicas com fornecedores, estruturamos nosso programa de fidelidade Cliente A e aceleramos a oferta de serviços financeiros de forma a garantir a melhor experiência de compra aos nossos cerca de 45 milhões de clientes", destaca a Americanas.

x