Famosa marca de roupas anuncia expansão de lojas no Nordeste

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A H&M em expandir no Brasil. Com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, a famosa marca de roupas sueca anunciou planos de lançamento de mais 4 lojas no país, incluindo duas na região Nordeste.

As novas unidades varejistas estão presentes em shoppings do Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. As inaugurações ainda não tem data definida, mas estão previstas para o segundo semestre de 2026.

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“O Nordeste é um mercado importante para nós. O nível de produtividade dos shoppings é acima da média nacional, então é um mercado interessante”, afirmou Joaquim Pereira, presidente-executivo da H&M Brasil, em entrevista à agência de notícias britânica Reuters.

Os lançamentos das novas unidades visam criar mil novos postos de trabalho no Brasil. Ao todo, a empresa pretende manter 13 no território brasileiros, espalhadas pelo Sudeste, Sul e Nordeste.

Atualmente, o centro de distribuição da H&M fica localizado em Extrema, Minas ‌Gerais, ⁠com cerca de 24 ‌mil metros quadrados.