Disputa por Estreito de Ormuz opõe Irã e Trump e mantém alerta no petróleo

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Um comandante de alto escalão do Irã afirmou nesta quinta-feira, 13, que o Estreito de Ormuz está sob total controle da República Islâmica. O posicionamento rebate diretamente as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia reivindicado o domínio americano sobre a crucial rota marítima global na véspera.

"Hoje, o Estreito de Ormuz está sob gestão e controle da República Islâmica, e nosso país segue em seu caminho com total segurança", declarou Hossein Taeb, comandante da força paramilitar Basij, em transmissão exibida pela televisão estatal iraniana.

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Donald Trump afirma ter 'muro de aço' na rota do petróleo

A reação de Teerã ocorreu um dia após Trump utilizar suas redes sociais para declarar o domínio americano da via por onde trafega grande parte do petróleo e gás do Oriente Médio.

"Os Estados Unidos têm controle total sobre o Estreito de Ormuz. ACHO QUE VAMOS MANTÊ-LO!", escreveu o presidente americano em sua plataforma, Truth Social. "Nosso bloqueio naval é chamado por todos de 'UM MURO DE AÇO', e não há nada que o Irã possa fazer a respeito", completou.

Na terça-feira, em conversa com jornalistas, o republicano já havia reforçado a narrativa de hegemonia na região: "Temos o controle total do Estreito de Ormuz neste momento. Eles não têm o controle. Nós temos o controle total. É nosso".

Bloqueio naval e impactos na economia mundial

O cabo de guerra no Estreito de Ormuz é reflexo direto do conflito militar iniciado em 28 de fevereiro, marcado por bombardeios promovidos por Estados Unidos e Israel contra o território iraniano. Como resposta, o Irã impôs um bloqueio de fato à navegação na área.

A paralisia parcial do trânsito marítimo na região abalou a economia global, gerando forte volatilidade e disparada nos preços internacionais do petróleo.