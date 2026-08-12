Avião sem janelas: conheça projeto ousado que promete revolucionar a aviação

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Um projeto de uma nova aeronave está em desenvolvimento e tem atraído investidores. O avião tem um visual inovador, parecido com uma arraia, e integra a área central às asas em um único componente.

A promessa é de que a mudança no design ajudará companhias aéreas a economizarem combustível em voos.

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O avião Z4 está sendo desenvolvido pela empresa americana JetZero, que planeja realizar o primeiro voo de um protótipo em escala real em 2027 e iniciar o uso comercial no início da década de 2030.

Localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, a JetZero anunciou em julho um acordo de US$ 3 bilhões com o governo dos Estados Unidos para financiar a construção de sua fábrica na Carolina do Norte.

A fábrica servirá para acelerar a criação do avião que foge do padrão usado há décadas e pode representar a maior transformação no design de aeronaves desde o antigo Concorde, que deixou de operar em 2003.

Avião sem janelas

O objetivo é projetar o Z4 com a capacidade de transportar cerca de 250 passageiros distribuídos em seis seções dentro da cabine e oferecer um compartimento de bagagens para cada assento.

Em vez das janelas ao lado dos assentos, os passageiros terão telas que oferecerão uma visão externa com um sistema de câmeras de alta definição. A iluminação natural virá de duas claraboias que ficarão perto das primeiras fileiras.

Passageiros terão telas que oferecerão uma visão externa com um sistema de câmeras de alta definição - Foto: Divulgação | JetZero

De acordo com a JetZero, o avião poderá fazer voos de até 5.000 milhas náuticas, cerca de 9.200 km. Para se ter uma noção, a distância de voos entre São Paulo e Madri, na Espanha, é de cerca de 8.400 km.

Por que o avião será estilo “arraia”

Segundo a fabricante, o estilo “arraia” aumentará a aerodinâmica do Z4 e fará com que a aeronave reduza o consumo de combustível em 30% a 50% em relação a modelos como o Boeing 787.

Pontos negativos

O Wall Street Journal revelou que críticos do projeto apontam que passageiros próximos às asas poderão ter mais desconforto durante as curvas da aeronave e que a falta de janelas poderá aumentar a sensação de enjoo.

Outra preocupação é a saída de passageiros, já que as portas serão posicionadas em locais diferentes do padrão, o que dificultaria a adaptação em aeroportos projetados para aviões convencionais.

Desenvolvimento rápido

Ainda conforme o jornal, a JetZero espera desenvolver o Z4 mais rapidamente ao usar componentes usados em outros aviões e que, por isso, já foram aprovados pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), que regula o setor de aviação no país.

A fabricante tem acordos com companhias aéreas como a United Airlines, que planeja comprar 200 unidades do Z4. Empresas como a Delta e a Alaska Airlines também estão apoiando o projeto.