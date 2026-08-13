POUPANÇA
Reserva financeira dos brasileiros não dura 6 meses; entenda
Pesquisa mostra que falta de planejamento e baixa rentabilidade fragilizam a segurança financeira
Uma pesquisa aponta que 69% dos brasileiros afirmam ter dinheiro guardado, em contrapartida, 43% ficariam sem esse recurso em até seis meses. É o que o levantamento chama de “segurança de curto prazo”, já que a reserva não sustentaria imprevistos mais sérios, como perda de renda, doenças ou despesas inesperadas.
Mas o que fazer para mudar esse cenário?
O dado foi divulgado pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) em parceria com o Datafolha, com base no ano de 2025 do Raio X do Investidor Brasileiro, e segundo o especialista em finanças, Rodrigo Icó, há algumas explicações para esse fato e dicas para mudar essa realidade.
Por que as reservas não duram no Brasil?
Para Rodrigo, o problema está em como esse dinheiro é gerido. Apesar da poupança ainda fazer parte da realidade da maioria das pessoas, ela não dá mais conta do recado.
“Durante muito tempo, a poupança foi vista como porto seguro. Hoje, ela funciona mais como um lugar de passagem do que de proteção. O dinheiro fica parado, rende pouco e perde força com o tempo”, explica Rodrigo Icó, líder da XP na Bahia.
Com rendimento baixo e pouca eficiência frente à inflação, deixar toda a reserva na poupança pode significar perder poder de compra, justamente no momento em que o recurso mais se faz necessário.
Outro ponto que explica essa fragilidade é a dificuldade de transformar intenção em organização financeira. Apenas uma parte da população consegue guardar dinheiro com frequência e os que fazem não usam estratégias para isso.
“Não adianta só guardar um dinheirinho quando sobra. A reserva de verdade precisa de constância e objetivo. O ideal é ter um valor que segure pelo menos seis meses das despesas da casa”, afirma Icó.
Entre os deslizes mais comuns estão deixar o dinheiro parado, misturar reserva com investimentos de risco ou simplesmente não separar o que é emergência do que é plano de longo prazo. A insegurança financeira aumenta o estresse e faz com que decisões sejam tomadas no impulso, sem planejamento, o que pode agravar ainda mais a situação.
Como começar?
Rodrigo Icó já começa indicando que o caminho mais seguro passa por produtos simples, acessíveis e com liquidez diária, como Tesouro Selic e CDBs, alternativas que permitem resgate rápido sem abrir mão de rendimento e tão seguros quanto a poupança.
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Antes de investir é importante montar uma reserva de emergência primeiro, um “colchão financeiro” para imprevistos, e partir disso seguir algumas dicas, como:
- Defina um plano claro: Tenha noção de quanto precisa poupar, por quanto tempo e qual retorno buscar. Mesmo um planejamento simples já ajuda a dar direção.
- Conheça seu perfil de investidor: Entenda seu nível de tolerância ao risco, experiência e comportamento. Isso vai orientar onde e como investir.
- Diversifique com estratégia: Não é sair espalhando dinheiro. É equilibrar riscos com diferentes tipos de ativos, respeitando seu perfil e objetivos.
- Ajuste a carteira ao seu nível de risco: Perfis mais conservadores tendem a ter maior peso em renda fixa, enquanto moderados e sofisticados abrem espaço para ações e outros ativos.
- Tenha clareza do prazo dos seus objetivos: Investimentos de curto, médio e longo prazo exigem estratégias diferentes. Não misture tudo.
- Evite se perder nas oscilações do mercado: Ficar olhando o sobe e desce todo dia pode atrapalhar. Foque no objetivo final.
- Invista com disciplina: Faça aportes frequentes. Regularidade é mais importante do que tentar acertar o “melhor momento”.
- Tenha paciência: Investir é uma jornada de longo prazo. Resultados consistentes vêm com o tempo.
- Revise sua carteira periodicamente: Ajuste seus investimentos conforme mudanças na sua vida ou no cenário econômico.
- Busque equilíbrio entre segurança e rentabilidade: O ideal é crescer o patrimônio sem assumir riscos desnecessários.
- Prepare-se para o futuro, não para adivinhar o mercado: O foco deve estar em consistência e planejamento, não em previsões.