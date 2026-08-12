Pagar academia pode gerar desconto de até R$ 3 mil no Imposto de renda

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Gastos com academia, equipamentos de ginástica e serviços de profissionais de educação física podem passar a entrar na lista de despesas dedutíveis do Imposto de Renda. A possibilidade está prevista no Projeto de Lei 2469/26, que tramita na Câmara dos Deputados.

A proposta estabelece um limite de R$ 3 mil por ano para a dedução dessas despesas. O valor poderá ser ampliado em mais R$ 1.500 para cada dependente.

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O texto considera academias, equipamentos e serviços prestados por profissionais de educação física como atividades de interesse para a saúde pública. Com isso, a proposta busca equiparar esses gastos a serviços de saúde para fins tributários.

Como funcionaria o desconto no Imposto de Renda

Caso o projeto seja aprovado, o contribuinte precisará comprovar os pagamentos realizados para ter direito à dedução.

A comprovação deverá ser feita por meio de recibos ou notas fiscais eletrônicas, com a identificação do CPF tanto do usuário quanto do prestador do serviço.

A exigência tem como objetivo confirmar a realização da despesa e identificar quem recebeu o pagamento.

Projeto também prevê mudança para academias

Além da possibilidade de dedução para os contribuintes, o projeto apresenta uma medida voltada diretamente aos estabelecimentos.

A proposta permite que municípios e o Distrito Federal reduzam a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços) cobrado de academias e centros de condicionamento físico.

Apesar disso, existe um limite para a redução: a alíquota não poderá ser inferior a 2%.

Para ter acesso ao benefício, os estabelecimentos deverão destinar pelo menos 10% das vagas para preços sociais ou gratuidade. O público seria formado por pessoas atendidas por programas sociais do governo federal.

Autor cita prevenção de doenças

O deputado Capitão Augusto (PL-SP), autor do projeto, defende que o estímulo à prática de atividades físicas pode contribuir para a prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade.

Na avaliação do parlamentar, uma maior adesão aos exercícios físicos também poderia ajudar a diminuir os gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com o tratamento dessas doenças.

Na justificativa apresentada ao projeto, Capitão Augusto compara o papel preventivo da atividade física ao de determinados tratamentos médicos.

“Se o governo já concede isenções a serviços médicos e remédios, é razoável e constitucional reconhecer que o condicionamento físico desempenha papel preventivo equivalente”, afirma o deputado.

Quando a dedução pode começar?

Apesar da proposta, os gastos com academia ainda não podem ser abatidos do Imposto de Renda.

O PL 2469/26 ainda precisa passar pelas comissões de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo.

Para que a medida seja colocada em prática, o texto terá que avançar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, além de cumprir as demais etapas previstas no processo legislativo.

Enquanto isso, as despesas com academias continuam seguindo as regras atuais de dedução do Imposto de Renda.