Academia cristã proíbe mulheres para “evitar tentações”

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Uma academia exclusiva para homens foi inaugurada por uma equipe de influenciadores cristãos dos Estados Unidos e o assunto dividiu opiniões nas redes sociais.

O espaço, batizado de ‘Proverbs 27:17 Fitness’, busca eliminar a presença feminina para evitar “tentações”, apresentando-se como “mais do que uma academia: um santuário de força”.

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Jeff, fundador da academia, localizada em Oklahoma, afirmou que “um dos principais lugares onde acontecem casos extraconjugais e infidelidade é a academia”. A declaração aconteceu no Instagram.

Ele disse no site oficial do local de treino que viveu uma fase em sua vida marcada por “falta de moradia, vício e vazio espiritual”.

Jeff não foi o único a fundar uma academia com o propósito de unir treino e fé. Mitch Parsons, fundador da academia Remnant Men em Denver, com inauguração prevista para o próximo ano, viveu uma experiência semelhante e afirmou ter desistido de quatro academias antes de ter a iniciativa de fundar a própria.

Parsons disse que reparou que o problema não estava no espaço de treinamento, mas no fato de ninguém ter construído o que ele “realmente precisava”.

“Um lugar onde um homem pode exercitar o corpo sem que a nudez lhe seja imposta. Um lugar onde ele não precisa escolher entre honrar o Senhor, honrar sua esposa, proteger seus olhos e se submeter às normas culturais”, disse.

Ele complementou o fundador na página oficial da Remnant Men: “Um lugar onde homens cristãos se reúnem, se fortalecem mutuamente e são moldados pelo temor do Senhor”.

Assunto virou piada nas redes sociais

Nas redes sociais, a repercussão virou piada e gerou debates sobre a dificuldade dos homens de conviverem com mulheres sem apresentar dificuldades de autocontrole.

“Um bando de doente! Eles estão afirmando que não sabem viver em sociedade com mulheres pq não sabem se controlar?”, disparou uma das internautas.

No entanto, apesar das fotos, alguns usuários do X defenderam a iniciativa e afirmaram que, assim como mulheres têm o direito de um espaço dedicado a elas, homens também deveriam ter.