Feirão da Casa Própria oferece imóveis com parcelas a partir de R$ 399

A edição conta com casas e apartamentos de 2/4 em condomínio fechado, suíte, piscina e varanda - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Nos dias 1, 2 e 3 de novembro será realizada mais uma edição do Feirão da Casa Própria, que oferece imóveis, com mais facilidade de acesso a crédito e parcelas a partir de R$ 399 para famílias com renda mínima de R$ 1.600, através do Programa Minha Casa Minha Vida. O feirão acontece no terceiro piso do Shopping da Bahia, em Salvador, a partir das 9h.

Realizado pela AeF Pop Imobiliária, o feirão contará com a participação de grandes construtoras nacionais. O evento oferece mais de três mil unidades, disponíveis para pronta moradia ou venda na planta em bairros como Piatã, Jardim Armação, Avenida Paralela (próximo ao Alphaville II), Sussuarana, Pirajá, Sussuarana Cajazeiras, Pau da Lima, além de áreas na BR-324, Lauro de Freitas, Camaçari e Abrantes.

Direcionada para aqueles que buscam adquirir o primeiro imóvel, a edição conta com casas e apartamentos de 2/4 em condomínio fechado, suíte, piscina e varanda, atendendo às necessidades de segurança e conforto, 100% financiados pela Caixa Econômica Federal. Dentre as participantes estão a Construtora Tenda, MRV, Pejota Empreendimentos e a Direcional.

As novidades ficam por conta dos lançamentos de imóveis equipados com piscina em Jardim Armação, pela Tenda; produtos ao lado de alphaville II, pela MRV; residências com suíte e varanda mais baratos de Salvador, pela Pejota Empreendimentos; além das novas unidades em Abrantes e em Lauro de Freitas, com a Direcional. Já para quem tem renda máxima permitida pelo programa de habitação de interesse social e que buscam realizar um maior investimento, também são expostos produtos com valor mais elevado, em localizações como o Rio Vermelho.

Além das construtoras, o Feirão tem apoio da Leroy Merlin, que vai distribuir vouchers de R$ 100,00 a R$ 1000,00 para todas as pessoas que efetuarem a compra de um imóvel no evento.

Anderson Ferreira, Diretor da AeF Pop Imobiliária e idealizador do evento, destaca a relevância do feirão, principalmente por permitir acesso a pessoas com rendas mais baixas. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acessível para todos. Um dos grandes benefícios do Feirão da Casa Própria é a oportunidade que ele oferece para pesquisa e comparação, fatores essenciais para a decisão de adquirir o primeiro imóvel. Além disso, durante os três dias, poderemos oferecer condições de preço mais acessíveis, pois temos um forte poder de negociação com as construtoras parceiras”, destaca.

Além de preços competitivos e parcelamentos flexíveis, o evento conta com o suporte da SGBcred, representando a Caixa Econômica Federal, para agilizar a análise de crédito e tornar mais fácil o processo de aquisição do imóvel dos sonhos. Também serão sanadas dúvidas sobre a utilização do programa Minha Casa Minha Vida, FGTS, bem como quais são os melhores planos de pagamentos personalizados e ajustados com a realidade financeira do interessado na aquisição do imóvel. Além disso, algumas construtoras oferecem isenção da documentação, dependendo da renda do cliente.

“De maneira única em Salvador, o feirão é um evento de ajuda, de orientação. Estamos lá para mostrar um caminho para aqueles que buscam realizar esse sonho. então convidados todos a vir: é a oportunidade de ter acesso a todos os empreendimentos do segmento econômico e ser atendido por especialistas de forma humanizada”, completa Anderson Ferreira.