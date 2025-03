Feirão Limpa Nome: saiba como renegociar dívidas na Bahia

O serviço também pode ser feito, de forma gratuita e presencial, em agências dos Correios - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Até o dia 31 de março, mais de 1.400 empresas estarão oferecendo propostas de renegociação de dívidas para consumidores com algum débito em aberto. Além de consultas e atendimentos online, o serviço também pode ser feito, de forma gratuita e presencial, em agências dos Correios.

Na Bahia, são mais de 700 unidades dos Correios disponíveis para o atendimento de negociação do Feirão Serasa Limpa Nome, fruto da parceria da Serasa e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Consumidores podem obter até 99% de descontos em dívidas abertas, e possibilidade de parcelamento em até 72x. Entre as empresas participantes estão bancos, empresas de telefonia, e lojas de varejo.

Para saber de dívidas abertas ligadas ao CPF, o consumidor deve acessar o site do Serasa, cadastrar ou entrar na conta da página e verificar, além do status do nome, o score e a possibilidade de empréstimo. Na aba “Dívidas”, é possível verificar as propostas das empresas que têm débitos em aberto.

Os baianos que preferirem atendimento presencial, podem ver as unidades dos Correios mais próximas através do site. Os interessados precisam portar um documento oficial com foto.