FIEB e BNB fazem acordo para facilitar acesso ao crédito na indústria

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e o Banco do Nordeste (BNB) assinaram, nesta quinta-feira (27), um acordo de cooperação para facilitar o acesso das indústrias baianas ao crédito. Por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito da FIEB, empresas poderão apresentar projetos para obter financiamento.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso ao banco e, com o acordo, os projetos poderão ser apresentados online pelo NAC, de forma mais rápida. A indústria terá um lugar mais rápido na fila”, assegurou Pedro de Lima Neto, superintendente estadual do BNB.

Atualmente, os projetos para obtenção de financiamento da indústria representam apenas 8% do total das propostas apresentadas ao banco, correspondendo a pouco mais de R$ 600 mil em crédito. Com a desburocratização do processo, Pedro de Lima Neto acredita que, em 2025, este percentual será muito superior. “Temos certeza de que, no ano que vem, teremos uma representação muito mais expressiva da indústria”, ponderou.

Para o presidente da FIEB, a instituição financeira tem demonstrado sensibilidade e vontade de melhorar sua relação com o setor industrial. “A gente sabe que a melhoria do processo é um desafio, mas o BNB é um banco muito importante para o Nordeste e uma parceria como esta aproxima as instituições”, afirmou.

NAC – O Núcleo de Acesso ao Crédito, serviço que faz parte da Coordenação das Pequenas e Médias Indústrias (PMI) da FIEB, existe desde 2015 e ganhou maior destaque a partir de 2021 com um projeto de interiorização, graças a outra parceria, entre FIEB e SEBRAE, com seis regiões no interior, além de salvador.

Em 2022 a parceria foi fortalecida, criando três novos polos de atendimento. Atualmente, o NAC atua em Barreiras, Feira de Santana, Juazeiro, Vitória da Conquista, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Jequié e Salvador.