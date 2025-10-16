Fórum do Comércio vai oferecer aprimoração em e-commerce e IA

Primeira edição do Fórum do Comércio, em 2023 - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O sistema Comércio Bahia, da Fecomércio, Sesc e Senac, lançou nesta quinta-feira, 16, o Fórum do Comércio - grande evento da instituição que realiza uma extensa programação para empresários, lideranças do setor do comércio, além do público em geral.

O evento é realizado a cada dois anos, e neste ano, será promovido nos dias 30 e 31 de outubro sob três temáticas: comunidade & associativismo, inovação & tecnologia, e comunicação & marketing, tendo a criatividade como elemento transversal.

A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas circulem na Casa do Comércio durante os dois dias, atraídas pelas oficinas, palestras e painéis. De acordo com o presidente da Fecomércio, Kelsor Fernandes, o momento vem como um sopro para o empresariado baiano, que espera aperfeiçoamento em tecnologias e inovação.

“Esse evento vai trazer para o empresariado baiano expectativas do que deve acontecer até o final deste ano. Estamos lançando o Fórum do Comércio, que vai trazer palestrantes internacionais, palestrantes de renome que é para trazer ao empresário informações sobre as novidades para o setor”, disse ele.

O fórum vai promover oficinas conduzidas pelo Senac e Sebrae e vai abordar redes sociais para atrair clientes, escalar vendas em e-commerce, comunicação estratégica e muito mais. Além disso, o evento contará com painéis que abordaram o futuro dos negócios em comunidade, economia em rede e entre outros.

Para o diretor de Atendimento no SEBRAE, Franklin Santos, a programação do Fórum foi pensada em um cenário desafiador para o empresário brasileiro, como o avanço do e-commerce e da inteligência artificial na automatização da produção, e se adequar a essa nova realidade.

“Essa segunda edição, estamos trazendo esses dois temas, a questão da digitalização, do e-commerce, mas também da inteligência artificial, porque a gente entende que no primeiro tema, se a pequena empresa não se preparar, não se ajustar, ela vai continuar perdendo participação do mercado e a gente entende que existe um caminho, uma possibilidade para que essas pequenas empresas se preparem, se ajustem, para que elas tenham uma presença digital, para que possa vender online, mas que não só isso, que ela também coloca o seu produto à disposição nos marketplaces da vida que vendem produtos, que antigamente concorria com ela”, disse ele.

As inscrições para o evento podem ser realizadas através do site da Sympla.

Como será o evento

No dia 30, a programação inclui duas oficinas: “Como atrair clientes todos os dias usando o celular e as redes sociais”, com Maeli Avezani, e “Crie posts profissionais para o seu negócio em minutos (sem precisar de designer)”, com Karla Assis. À tarde, os participantes poderão acompanhar as palestras magnas “A jornada de empreender com coragem”, ministrada por Geraldo Rufino, e “Futuros Desejáveis: Desenvolvendo o Ambiente de Negócios”, com Dado Schinider.

Já no dia 31, as mesmas oficinas de Maeli Avezani e Karla Assis serão reapresentadas, permitindo que mais empreendedores tenham acesso às técnicas de marketing digital. As palestras magnas do dia abordarão temas de inovação e tecnologia: “Como a IA pode alavancar os seus negócios”, com Carolina Kia Takada, e “O Futuro chegou, o que você está esperando para mudar?”, encerrando o evento com reflexões sobre transformação empresarial.

A maioria das atividades estará concentrada no palco do Teatro Sesc Casa do Comércio–onde acontecem os painéis e palestras – e no seu foyer, a ser ocupado pelos estandes de instituições e empresas apoiadoras, do Clube Fecomércio (programa de serviços e produtos com soluções voltadas aos empreendedores do setor terciário), além de espaços instagramáveis e áreas de convivência. Atento às práticas ESG, mais uma vez, o Fórum do Comércio contará com intérpretes de Libras, prioridade para uso de materiais reciclados, entre outras medidas que o configuram como um evento sustentável.

Haverá, ainda, o espaço Mão na Massa, localizado no Centro de Educação Profissional Senac (7º andar da Casa do Comércio), destinado às oficinas gratuitas ministradas por instrutores Senac e Sebrae.