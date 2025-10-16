Trem sem trilhos promete transformar o transporte público da cidade

Bonde Urbano Digital (BUD) - Foto: Divulgação/Governo do Paraná

O ART (Autonomous Rail Rapid Transit), conhecido no Brasil como Bonde Urbano Digital (BUD), vem despertando o interesse de governantes de diversas cidades. Atualmente, sete capitais brasileiras já demonstraram intenção de adotar o novo modelo de transporte coletivo, que está em fase de testes no Paraná.

O veículo tem viralizado nas redes sociais por combinar características de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) com a mobilidade de um ônibus, dispensando a instalação de trilhos. Ele roda sobre pneus de borracha e é guiado por sensores e marcações digitais no asfalto — uma espécie de “trilho virtual”.

Interesse nacional e internacional

Segundo o governo do Paraná, o anúncio do projeto atraiu a atenção de cidades como Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Cuiabá (MT). Esses municípios já entraram em contato com o governo paranaense para obter mais informações sobre o sistema.

Fora do Brasil, Buenos Aires e Córdoba, na Argentina, além de representantes da Costa Rica, Colômbia e Chile, também demonstraram interesse em conhecer e, possivelmente, adquirir a tecnologia.

Na última terça-feira (14), prefeitos de municípios catarinenses e representantes do governo do Mato Grosso estiveram no Paraná para acompanhar a montagem do sistema, que será implantado na linha entre Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

Participaram da visita os prefeitos Tiago Maciel Baltt (Balneário Piçarras), Leonel Pavan (Camboriú), Libardoni Lauro Claudino Fronza (Navegantes) e Joel Orlando Lucinda (Porto Belo), além do vice-prefeito de Balneário Camboriú, Nilson Probst, e do secretário de Urbanismo de Itajaí, Jace Juay. Também integraram a comitiva executivos da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (Amfri), além do vice-governador do Mato Grosso, Otaviano Olavo Pivetta, e os secretários estaduais Rogério Luiz Gallo (Fazenda) e Marcelo Oliveira (Infraestrutura).

Tecnologia em teste no Paraná

O Bonde Urbano Digital é um projeto da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), com tecnologia chinesa desenvolvida pela CRRC Nanjing Puzhen. A proposta é oferecer um sistema de transporte público mais sustentável, moderno e de baixo custo operacional.

Ao contrário dos VLTs convencionais e dos ônibus elétricos, o BUD opera com um sistema de trilhos virtuais: sensores e inteligência artificial guiam o veículo com precisão, mesmo em condições adversas como chuva ou desgaste da pista. O sistema conta com detecção ferroviária, controle coordenado de eixos e rastreamento automático.

Com 30 metros de comprimento e três eixos, o BUD pode transportar até 280 passageiros. Ele é equipado com ar-condicionado e pode operar em ambos os sentidos, atingindo velocidades de até 70 km/h — uma solução que alia conforto e agilidade.

A primeira linha terá 13 km de extensão e ligará os terminais de Pinhais e Piraquara. Atualmente, cerca de 10 mil pessoas utilizam esse trajeto diariamente.

Início da operação

Segundo Gilson Santos, diretor-presidente da Amep, as últimas peças do sistema já chegaram ao estado. O projeto, apresentado em setembro, começará a ser testado nas próximas semanas, com previsão de operação pública ainda em novembro.

O veículo está sendo montado no Parc Autódromo de Pinhais, onde os testes iniciais serão realizados. A garagem e a base de manutenção estão em construção no terminal São Roque, em Piraquara. Nesse espaço também funcionará o Centro de Controle Operacional (CCO), que será responsável pelo monitoramento em tempo real do sistema, por meio de câmeras e sensores ao longo do trajeto.

Com expectativa de se tornar uma referência em mobilidade urbana, o Bonde Urbano Digital pode representar uma revolução no transporte público brasileiro.