ECONOMIA

Grande rede de supermercados acaba com 4 concorrentes

Rede de supermercados cresce 10% e chega a 112 lojas no Ceará

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

15/10/2025 - 19:01 h
Quatro novas redes entram para a Uniforça
Quatro novas redes entram para a Uniforça -

A Rede Uniforça segue ampliando sua presença no Ceará. Com a integração de quatro novas redes de supermercados, a marca agora conta com 112 lojas e 37 associados em todo o estado, representando um crescimento de 10% e consolidando seu posicionamento estratégico no varejo cearense.

Entre os novos integrantes estão o supermercado Nova Opção, em Limoeiro do Norte, e o GG, em Caucaia, fortalecendo o portfólio de parceiros da Uniforça. Além deles, o Varejinho passa a atender Tabuleiro do Norte, enquanto o Super São Geraldo expande sua atuação em Quixadá, Banabuiú e Quixeramobim. Essa diversificação aumenta o alcance da rede e reforça o modelo associativo.

Expansão que gera competitividade

Segundo Murilo Tavares, presidente da Uniforça, o crescimento no número de associados aumenta o poder de negociação e amplia a escala de compras, garantindo mais competitividade no setor de varejo alimentar. “O modelo colaborativo gera ganhos logísticos e comerciais para todos os parceiros, mostrando que empreendedores locais unidos podem competir com grandes redes nacionais e internacionais”, afirma.

BYD contrata mais de 200 profisionais; saiba como se inscrever
Fim da bagagem de mão? Entenda a nova tarifa de companhias aéreas
Bahia sedia o maior congresso de mineração da América Latina
R$ 1,5 bilhão do abono salarial será pago nesta quarta; veja quem tem direito

Um dos pilares dessa expansão foi o centro de distribuição inaugurado em Itaitinga, em janeiro. A estrutura otimiza a logística, acelera a integração de novos associados e melhora a gestão de estoque, reduzindo custos e prazos de entrega em diversas regiões do Nordeste.

Benefícios para consumidores e comunidades

Com mais lojas, os consumidores têm acesso a uma oferta maior de produtos e preços mais competitivos, além de mais conveniência para encontrar marcas regionais e nacionais. A expansão também impulsiona apreços mais competitivos, criando empregos e fortalecendo parcerias com fornecedores e produtores da região.

A Uniforça mantém ações voltadas à responsabilidade social, apoiando projetos de capacitação, educação, alimentação saudável e incentivo ao comércio local. Essa atuação fortalece a relação com os consumidores e demonstra que crescimento econômico pode andar lado a lado com impacto positivo nas comunidades.

Números que mostram o impacto

  • 112 lojas e 37 associados ativos no Ceará
  • 11 novas unidades incorporadas à rede
  • Centro de distribuição em Itaitinga fortalecendo a logística
  • Ações sociais voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento local

x