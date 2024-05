FUP lamenta maior distribuição de dividendos a acionistas da Petrobras | A TARDE

A decisão da Petrobras de distrivbuir 50% dos lucros excedentes da estatal aos seus acionistas desagradou a Federação Única dos Petroleiros (FUP). A decisão, tomada em Assembleia Geral Ordinária (AGO) significa um recuo na posição anterior da direção da empresa e do presidente Lula.

Em março, o próprio governo rejeitou proposta semelhante da direção da Petrobras. Agora, com a liberação de 50% do excedente, serão distribuídos mais R$ 22 bilhões em dividendos, com a possibilidade de nova distribuição de valor equivalente ao longo do ano, de acordo com as condições financeiras da companhia.

Com a decisão de hoje, 25, a Petrobras já aprovou R$ 94 bilhões em dividendos sobre o lucro de 2023. A FUP "lamenta que tenha prevalecido a política de distribuição de mega dividendos da Petrobrás, com pagamento de ganhos extraordinários, implementada pelo governo passado".

Na visão da FUP, "a Petrobrás precisa rever as regras que o mercado financeiro impôs à empresa e que acarretam um desequilíbrio de poder na condução da companhia e nas necessidades de investimentos.