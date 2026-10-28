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Gigante chinesa escolhe cidade do Brasil para fábrica de R$ 535 milhões

Empresa deve gerar mais de 500 empregos no Brasil

Agatha Victoria Reis
Por
Multinacional chinesa de tecnologia
Multinacional chinesa de tecnologia - Foto: Divulgação| Perini

A multinacional chinesa de tecnologia, United Imaging Healthcare, abrirá a sua primeira unidade na América Latina e no Brasil, com investimento de R$ 535 milhões. A fábrica será inaugurada na cidade de Joinville, no Norte de Santa Catarina.

A empresa pretende instalar uma fábrica de equipamentos médicos, com a expectativa de gerar entre 200 e 500 empregos. As informações sobre o projeto foram divulgadas nesta terça-feira, 27, durante um encontro em Florianópolis.

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Mais de 200 vagas de empregos

Em 2027, a empresa prevê um investimento de R$ 535 milhões e geração de até 500 vagas de trabalho. A nova fábrica deve ocupar cerca de 8 mil metros quadrados e fabricar equipamentos de ressonância magnética e máquinas de radiografia para tratamento de câncer.

A multinacional prevê abastecer o mercado brasileiro e expandir sua atuação em outros países.

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De acordo com representantes da empresa, a nova unidade será instalada em Joinville devido à uma instalação estratégica. Antes da decisão, ocorreram negociações por cerca de um ano e visitas em outras cidades catarinenses como os portos de Itajaí, Navegantes e Itapoá.

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economia empregos

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