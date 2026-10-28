Mais de R$ 4,3 bilhões esquecidos em bancos podem ser sacados; saiba como você pode resgatar

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Mais de 26 milhões de brasileiros têm quantias em dinheiro esquecidas em instituições financeiras, segundo balanço do Banco Central do Brasil (BCB), divulgado no início de outubro. Para realizar o resgate desses valores, o BCB disponibiliza uma plataforma online gratuita.

Do valor total disponível, R$ 4,31 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$1,48 bilhões são destinados a empresas. Esses valores foram acumulados por motivos como o encerramento de contas correntes ou poupanças, tarifas cobradas indevidamente e saldos remanescentes em carteiras digitais ou corretoras desativadas.



O objetivo deste artigo é ajudar você a identificar se tem algum saldo pendente e saber os próximos passos para resgatar.

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Como saber se tenho dinheiro esquecido no Banco Central?

A consulta é feita de forma digital usando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Com o documento em mãos, as orientações oficiais para verificar se tem saldo a receber são:

Passo 1: Acesse o site oficial Sistema de Valores a Receber do Banco Central;

Acesse o site oficial Sistema de Valores a Receber do Banco Central; Passo 2: Digite o seu CPF ou CNPJ e a sua data de nascimento;

Digite o seu CPF ou CNPJ e a sua data de nascimento; Passo 3: Complete a verificação de segurança e clique em “consultar”.

Após seguir todos os passos, a plataforma vai trazer o retorno se existe ou não valores para receber.

Como recupero meu dinheiro esquecido no banco?

Em caso de resposta positiva sobre presença de saldo, você pode realizar o login e pedir a transferência. Confira o passo a passo para solicitar o resgate:

Clique na opção "Acessar o SVR" na mesma página do Banco Central;

Faça o login com a sua conta do portal Gov.br (é necessário ter nível de segurança Prata ou Ouro);

Aceite o termo de responsabilidade do sistema;

Verifique o valor exato disponível, o nome da instituição financeira e a origem do dinheiro;

Escolha a opção "Solicitar por aqui" e selecione uma chave Pix registrada em seu nome para receber o depósito.

Caso a instituição bancária não ofereça a opção de transferência automática via Pix pelo painel, o sistema indicará os dados de contato do banco para que você busque o pagamento diretamente com a instituição.

Vale ressaltar que não há prazo limite para resgatar o dinheiro esquecido no SVR do Banco Central. É possível consultar e solicitar os valores a qualquer momento.

Posso resgatar dinheiro esquecido de pessoas falecidas?

Sim. Herdeiros, inventariantes e representantes legais podem verificar a existência de saldo em nome de parentes falecidos.

O processo de verificação no sistema do Banco Central é o mesmo. Porém, o resgate depende de apresentação da documentação probatória (como certidão de óbito e formal de partilha/inventário) para a instituição financeira envolvida.

Dicas para não cair em golpes relacionados aos montantes esquecidos

Todo assunto financeiro costuma despertar interesse de criminosos virtuais. Por isso, fique atento às orientações do Banco Central para não cair em mensagens falsas em aplicativos ou redes sociais.