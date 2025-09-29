ECONOMIA
Gigante da moda fecha loja e acende alerta para toda a indústria
Unidade será encerrada no início de 2026; funcionários terão apoio da rede
Por Iarla Queiroz
A Primark, gigante do setor de moda, com quase 200 unidades espalhadas pelo Reino Unido, anunciou uma decisão que chocou o setor: a marca vai fechar, no começo de 2026, a loja localizada no The Orchards Shopping Centre, em Dartford.
Será o primeiro fechamento de uma unidade da rede em mais de dez anos, rompendo com o histórico de expansão contínua que consolidou a empresa como uma das principais referências no setor de moda e artigos para o lar no país.
Estrutura inviável e custos elevados
De acordo com a companhia, a decisão foi motivada pela necessidade de obras estruturais de grande porte no edifício que abriga a loja.
O investimento, considerado inviável, pesou ainda mais diante da proximidade de outras duas unidades da Primark: uma no Bluewater Shopping Centre, em Greenhithe, e outra em Bexleyheath.
Philippa Nibbs, diretora de vendas da Primark para o Sul e Sudeste da Inglaterra, afirmou que o fechamento foi definido após “análise cuidadosa”, levando em conta a viabilidade financeira e a sobreposição do público atendido por lojas vizinhas.
Impacto para os funcionários
Atualmente, a unidade de Dartford emprega 53 trabalhadores. A rede confirmou que está elaborando medidas para reduzir os impactos do encerramento, incluindo a possibilidade de realocação para outras lojas e suporte aos colaboradores durante a transição.
O fechamento está previsto para ocorrer logo após o período natalino.
Reflexo de mudanças no varejo
Embora pontual, o caso chama atenção em um setor cada vez mais pressionado pelo avanço do comércio eletrônico, pela mudança de hábitos de consumo e pelos custos crescentes de operação em pontos físicos.
O fechamento da loja de Dartford representa, ao mesmo tempo, um ajuste localizado e um sinal dos desafios que atingem redes globais de varejo.
