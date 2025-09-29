Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Gigante da moda fecha loja e acende alerta para toda a indústria

Unidade será encerrada no início de 2026; funcionários terão apoio da rede

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

29/09/2025 - 18:55 h
Primark, gigante do varejo com quase 200 unidades espalhadas pelo Reino Unido
Primark, gigante do varejo com quase 200 unidades espalhadas pelo Reino Unido -

A Primark, gigante do setor de moda, com quase 200 unidades espalhadas pelo Reino Unido, anunciou uma decisão que chocou o setor: a marca vai fechar, no começo de 2026, a loja localizada no The Orchards Shopping Centre, em Dartford.

Será o primeiro fechamento de uma unidade da rede em mais de dez anos, rompendo com o histórico de expansão contínua que consolidou a empresa como uma das principais referências no setor de moda e artigos para o lar no país.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Estrutura inviável e custos elevados

De acordo com a companhia, a decisão foi motivada pela necessidade de obras estruturais de grande porte no edifício que abriga a loja.

Leia Também:

Aposta simples em Porto Alegre fatura R$ 80 milhões na Mega-Sena
Summit de Negócios Made in Bahia recebe economista-chefe da XP
Bradesco emite comunicado geral que interessa aos seus clientes
Mega-Sena: prêmio de R$ 80 milhões será sorteado neste sábado

O investimento, considerado inviável, pesou ainda mais diante da proximidade de outras duas unidades da Primark: uma no Bluewater Shopping Centre, em Greenhithe, e outra em Bexleyheath.

Philippa Nibbs, diretora de vendas da Primark para o Sul e Sudeste da Inglaterra, afirmou que o fechamento foi definido após “análise cuidadosa”, levando em conta a viabilidade financeira e a sobreposição do público atendido por lojas vizinhas.

Impacto para os funcionários

Imagem ilustrativa da imagem Gigante da moda fecha loja e acende alerta para toda a indústria
| Foto: Divulgação / Primark

Atualmente, a unidade de Dartford emprega 53 trabalhadores. A rede confirmou que está elaborando medidas para reduzir os impactos do encerramento, incluindo a possibilidade de realocação para outras lojas e suporte aos colaboradores durante a transição.

O fechamento está previsto para ocorrer logo após o período natalino.

Reflexo de mudanças no varejo

Embora pontual, o caso chama atenção em um setor cada vez mais pressionado pelo avanço do comércio eletrônico, pela mudança de hábitos de consumo e pelos custos crescentes de operação em pontos físicos.

O fechamento da loja de Dartford representa, ao mesmo tempo, um ajuste localizado e um sinal dos desafios que atingem redes globais de varejo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fechamento loja Moda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Primark, gigante do varejo com quase 200 unidades espalhadas pelo Reino Unido
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Primark, gigante do varejo com quase 200 unidades espalhadas pelo Reino Unido
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Primark, gigante do varejo com quase 200 unidades espalhadas pelo Reino Unido
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Primark, gigante do varejo com quase 200 unidades espalhadas pelo Reino Unido
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x